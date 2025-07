Kłopotów Pepco ciąg dalszy. Bankrutuje w Niemczech

Jego zdaniem po niezbędnych modyfikacjach sklepy w Niemczech odnajdą swoje miejsce, a najnowszy krok prawny powinien pomóc chronić sieć w najtrudniejszych chwilach, umożliwiając kierownictwu szybkie podjęcie niezbędnych kroków.

Ambitne plany w regionie

Trudności w Niemczech stoją w sprzeczności z ogólnym trendem firmy w Europie. Niedawno Pepco ogłosiło dobre wyniki kwartalne. Grupa wypracowała 1,4 mld euro przychodów w III kwartale roku obrotowego 2025, co oznacza wzrost o 2,7 proc. rdr przy stałych kursach walutowych. Nowa grupa, obejmująca marki Pepco i Dealz (bez sprzedanego Poundland), zwiększyła sprzedaż o 7,7 proc. rdr do 1,1 mld euro. Spółka zapowiedziała rozpoczęcie skupu akcji własnych o wartości do 50 mln euro.

Tylko do końca 2025 r. grupa Pepco planuje otwierać nowe sklepy, koncentrując się głównie na marce Pepco oraz na dalszym rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej.