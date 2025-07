Tylko od początku tego roku walory spółki zyskały ponad 140 proc., a stopa zwrotu za ostatnie trzy lata przekracza już 300 proc. Inwestorzy dostali do ręki kolejny mocny argument. W poniedziałek DM Trigon odtajnił kolejny raport dla spółki ze zaktualizowaną wyceną.

Analitycy Trigon DM podnieśli wycenę akcji Dadelo

Według analityków biura akcje Dadelo mają przestrzeń do poprawy notowań. Dlatego nadal rekomendują „kupuj”, podwyższając cenę docelową do 60 zł. Wyjaśniają, że od czasu ostatniej rekomendacji jeszcze bardziej podnieśli swoje oczekiwania dotyczące poziomu rentowności, jaki spółka powinna osiągnąć w ramach ewoluującego modelu omnichannel (sprzedaż online wspierana salonami stacjonarnymi). Na podstawie danych operacyjnych spółki szacują prognozują poprawę EBITDA o ponad 50 proc. rok do roku w II kwartale oraz spodziewają się 45 mln zł kwartalnych przychodów ze sklepów ( wzrost o ponad 80 proc. rok do roku) i wzrostu sprzedaży internetowej o ponad 40 proc. - W rezultacie spółka nadal osiąga wzrost sprzedaży znacznie powyżej średniej rynkowej. Spodziewamy się, podobnie jak w I kwartale br. , dalszej poprawy marży brutto na sprzedaży dzięki lepszym warunkom zakupowym, wyższemu udziałowi sprzedaży offline i ograniczonej presji konkurencyjnej – wyjaśniają w raporcie.

W II kwartale br. oczekują wzrostu marży brutto o ok. 100 p.b. w odniesieniu do analogicznego kwartału przed rokiem.. - Biorąc pod uwagę, że koszty są sezonowo najbardziej rozwodnione w okresie kwiecień-czerwiec i pomimo otwarcia dwóch nowych sklepów od początku roku, spodziewamy się niewielkiego spadku wskaźnika SG&A i wzrostu EBITDA o ponad 70 proc. rok do roku w kwartale – szacują.

Tekst jest skrótem rekomendacji Trigon DM dla Dadelo przygotowanej w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW. Jej autorem jest Grzegorz Kujawski. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 21 lipca, o godz. 7:30.