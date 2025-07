Na co mogą liczyć deweloperzy, a na co ich inwestorzy?

– Część popytu w II kwartale to zapewne popyt odroczony z okresu wysokich stóp. Zakładając jednak jeszcze jedno, bądź nawet dwa cięcia po 25 punktów bazowych do końca tego roku, podtrzymuję oczekiwania co do widocznego odbicia sprzedaży na rynku pierwotnym w II półroczu. Zakładając dalsze łagodzenie polityki monetarnej, spodziewam się kontynuacji tendencji wzrostowej w 2026 r. Stosunkowo szeroki wybór lokali na rynku pierwotnym oraz stabilna, dobra sytuacja na rynku najmu powinny wspierać ten trend, podobnie jak mocny rynek pracy i nadal wyraźnie rosnąca płaca realna. Podkreślę jednak, że mimo odsłuchów z rynku o obiecującym początku lipca, nastawiałbym się na mocniejsze odreagowanie po wakacjach i w IV kwartale – mówi Bernatek.

Zdaniem analityka, głównym wyzwaniem dla notowanych deweloperów mieszkaniowych jest obecnie relatywnie duża oferta nowych lokali w głównych miastach przy flaucie cenowej i szerokim wyborze stosunkowo świeżego produktu na rynku wtórnym.

– W takiej sytuacji spółki muszą wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom kupujących, wspierając się aktywną polityką marketingową i ciężko oczekiwać, aby transakcyjne ceny porównywalnych mieszkań wróciły do trajektorii wzrostowej w najbliższych dwóch-trzech kwartałach. Podkreślić należy jednak, że II kwartał przyniósł wyraźne wyhamowanie nowej podaży mieszkań w głównych aglomeracjach i spodziewam się, że trend ten będzie kontynuowany w kolejnych okresach, co w połączeniu ze spodziewanym odbiciem sprzedaży począwszy od II połowy bieżącego roku daje nadzieję na wyrwanie się z marazmu cenowego w perspektywie przyszłego roku - mówi Bernatek. – Ponadto należy podkreślić, że mocne wzrosty cen mieszkań w latach 2023–2024 oraz stabilne koszty budowy w tym okresie i brak przesłanek ku ich istotnej zmianie w dalszej części bieżącego roku, wspierają oczekiwania co do solidnych rentowności w branży w najbliższych latach – podsumowuje.

Kiedy reakcja na stopy?

– Rynek w ostatnich miesiącach dyskontował już odbicie w sprzedaży. Natomiast jeśli jesienią mielibyśmy kontynuację obniżek stóp na bazie spadku inflacji, a nie jakichś negatywnych sygnałów z gospodarki, to mogłoby to być nadal paliwo do wzrostu kursów deweloperów – ocenia Krzysztof Pado, analityk Domu Maklerskiego BDM. – Z pierwszych informacji wynika, że III kwartał 2025 r. rozpoczął się całkiem dobrze jak na okres wakacyjny. Baza z ubiegłego roku jest niska. Wynik sprzedaży w III kwartale 2025 r. zbliżony do II kwartału 2025 r. oznaczałby już wyraźny wzrost w ujęciu rok do roku. Jednocześnie zakładam, że część potencjalnych klientów może jeszcze czekać na kolejne decyzje RPP po wakacjach. Od tego może zależeć sprzedaż w końcówce roku – dodaje. Zaznacza, że wyzwaniem dla deweloperów jest duża oferta rynkowa mieszkań, co przekłada się na pewną presję na udzielanie rabatów – nawet przy wzroście popytu. – Sprzyjająca pozostaje sytuacja od strony kosztów budowy i tu raczej niewiele się zmieni w drugiej połowie roku. W dłuższym terminie niezmiennie głównym wyzwaniem pozostaje pozyskiwanie działek w dobrych lokalizacjach i przewlekłość procesów administracyjnych – mówi Pado.