Jeśli umrę, zróbcie ze mnie memecoina

Śmierć MistaFuccYou zamienia się w cyrk z memami

Kilka minut po jego śmierci pojawił się token mema o nazwie „Mistacoin”, a programista wysłał mu przed śmiercią 70 proc. całkowitej podaży. Reakcje na Crypto Twitterze były mieszane. Niektórzy handlowcy rzucili się, aby kupić tokeny, stawiając na szum. Inni potępiali społeczność. Jeden użytkownik X napisał: Więc pozwólcie mi to wyjaśnić. Ten facet zaczyna transmitować na żywo w X. Zostaje oszukany. Prosi o zwrot pieniędzy. Wyciąga sześciostrzałowca. Mówi: „Jeśli umrę, zrób ze mnie mema” i trzykrotnie pociąga za spust. Umiera. Transmisja trwa 30 minut. I ludzie natychmiast tworzą monetę memową? WTF?”

„Branża monet memowych to czyste zło” – napisała inna osoba. „Ten facet dosłownie poszedł na żywo, aby zagrać w rosyjską ruletkę i pompować krypto, co ostatecznie go zabiło.”

Handlarz o nicku Dani pokazywał hipokryzję: „Widzieliśmy monety „Justice For”, „RIP”, monety oparte na każdej możliwej tragedii. Ale tym razem facet dosłownie o to poprosił. Teraz wszyscy zachowują się, jakby mieli zasady"

Chwyt marketingowy, który posunął się za daleko?

Niektórzy uważają, że MistaFuccYou grał w rosyjską ruletkę. Inni spekulowali, że był to reklamowy chwyt, który wymknął się spod kontroli. MistaFuccYou otwarcie poprosił o monetę memową na jego nazwisko, a deweloper wysłał mu 70 proc. podaży monety, podsycając teorię, że był to chwyt marketingowy, który posunął się za daleko.

Pomimo szokującego charakteru transmisji na żywo, żadne główne serwisy informacyjne nie poinformowały o zdarzeniu, a organy ścigania nie wydały oficjalnego oświadczenia. W tej chwili jedynymi źródłami informacji są X, Reddit i kręgi kryptowalutowe, przez co wiele szczegółów pozostaje niejasnych. Prawdziwa tożsamość MistaFuccYou jest nadal nieznana. Władze nie potwierdziły autentyczności transmisji na żywo.