Największa inwestycja w polski InsurTech w Europie Środkowej

– W duchu swojego hasła „Po prostu fair”, konsekwentnie budujemy ofertę prostą, przejrzystą i zrozumiałą, bez drobnych druczków i niejasnych zapisów – przekonuje Trasti.

Pieniądze z inwestycji pozwolą tej spółce także rozpocząć przygotowania do ekspansji zagranicznej. Spółka rozważa w przyszłości ubieganie się o własną licencję ubezpieczeniową. Zamierza też nadal kreować trendy w innowacjach i technologiach ubezpieczeniowych, stawiając na rozwiązania „future-ready”, projektowane z myślą o maksymalnej wygodzie klientów i partnerów. – Konsekwentnie rozwijamy się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, bez udziału w wojnach cenowych, lecz z pełnym poszanowaniem konkurencji rynkowej – zapewnia Trasti.

Od początku działalności spółka współpracuje z Grupą Triglav przy tworzeniu lokalnych produktów w modelu transgranicznym. Inwestycja EBOR wpisuje się w strategię banku wspierającą transformację cyfrową sektora usług finansowych w regionie.

Inwestycja, która wspiera i uwiarygadnia Trasti

– Trasti to nowoczesny, gotowy na przyszłość, cyfrowy ubezpieczyciel, który dzięki technologii i know-how swojego zespołu potrafi tworzyć lokalne produkty w oparciu o uniwersalne procesy, realnie poprawiające doświadczenie klienta. Inwestycja EBOR i Triglav to dla nas nie tylko finansowe wsparcie, ale również dowód, że nasz model działa i się sprawdza – skomentował Janusz Wojtas, CEO Trasti. – Pozyskane środki przeznaczymy na kolejne odważne innowacje i kwestionowanie utartych schematów. Codziennie pytamy samych siebie nie tylko czy można zrobić coś inaczej, ale czy można zrobić to całkowicie na nowo – dodał.

– Nasze strategiczne ambicje koncentrują się na ekspansji poza rynki, na których już działamy, oraz na wzmocnieniu naszej międzynarodowej rozpoznawalności. Obiecujący rynek polski stwarza ku temu doskonałą okazję, zwłaszcza że współpracujemy z ambitnym partnerem, firmą Trasti, która z powodzeniem łączy nowoczesne, technologiczne podejście z dogłębną znajomością rynku lokalnego – ocenił Andrej Slapar, prezes zarządu Zavarovalnica Triglav. I dodał, że poprzez tę inwestycję kapitałową, wspólnie z EBOR, jego firma wsparła dalszy rozwój Trasti oraz umocniła partnerską współpracę obu biznesów.