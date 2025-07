Istotne znaczenie cały czas odgrywają koszty. Toya nadal odnotowuje wzrost wydatków na wynagrodzenia, co wiąże się z potrzebą oferowania płac na satysfakcjonującym dla pracowników poziomie. Podobnie wygląda sytuacja z kosztami magazynowania. Dbając o wysoki poziom realizacji zamówień, grupa utrzymuje zapasy na stosunkowo wysokim poziomie, co powoduje wzrost kosztów ich obsługi. Z drugiej strony, skutkuje to wzrostem przychodów. W tym zakresie procentują przeprowadzone inwestycje logistyczne, w szczególności w magazyn w Chinach, który zwiększa odporność grupy na niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym oraz pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie zapasami i kosztami.

W Państwie Środka spółka działa poprzez zależną firmę Yato Tools (Jiaxing), która zarządza magazynem wysokiego składowania położonym blisko dwóch portów morskich, będących jednymi z największych centrów przeładunkowych świata, jak również w stosunkowo niedużej odległości od największych dostawców grupy. To w nim następuje konsolidacja wysyłek do magazynów w Polsce i Rumunii. Pełni on również funkcję magazynu lokalnego na potrzeby spółek zlokalizowanych w Chinach.

Czytaj więcej Wyniki spółek Toya pozytywnie zaskoczyła giełdowych inwestorów Skokowa poprawa wyników finansowych zanotowana w I kwartale spowodowała duży wzrost popytu na akcje wrocławskiej spółki. Po kilkudziesięciu minutach od otwarcia dzisiejszej sesji ich kurs zwyżkował o ponad 11 proc.

Na ostatnich sesjach kurs akcji Toyi był najwyższy od siedmiu lat

Toya cały czas analizuje też inne wydatki. – Koszty frachtu, pomimo delikatnej tendencji wzrostowej związanej z sytuacją na Bliskim Wschodzie są obecnie dość stabilne. Jeśli chodzi natomiast o koszt nabywanych produktów od naszych dostawców, obserwujemy pozytywne tendencje, co pozwala grupie uatrakcyjniać cenowo ofertę sprzedażową – przekonuje Pinkosz.

Zarząd Toyi zwraca uwagę, że obecna sytuacja makroekonomiczna, zarówno w kraju, jak i za granicą charakteryzuje się dużą niestabilnością. Wysoka inflacja, utrzymujące się wysokie stopy procentowe oraz ograniczony dostęp do taniego finansowania wpływają negatywnie na nastroje konsumenckie i skłonność do zakupów, co może osłabiać popyt na oferowane przez grupę produkty.

Na ostatnich sesjach kurs akcji Toyi oscylował w pobliżu 10 zł i tym samym był najwyższy od ponad siedmiu lat. Skokowy wzrost ceny walorów zanotowano kilka dni temu po publikacji szacunkowych wyników za I połowę roku. W tym czasie skonsolidowane przychody, w ujęciu rok do roku, zwyżkowały o 16,4 proc. (do 463,2 mln zł), a zysk netto o 34,5 proc. (do 49,3 mln zł). – Pozytywne trendy obserwowane w I kwartale miały swoją kontynuację w II kwartale, zarówno w sprzedaży eksportowej, hurtowej, jak i w sieciach handlowych – komentuje Pinkosz. Ostateczne wyniki za I półrocze spółka poda 13 sierpnia.