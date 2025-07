– Może to skłonić Bank Japonii do podniesienia prognozy inflacji, co potencjalnie przyspieszy termin kolejnej podwyżki stóp procentowych – powiedział Carlos Casanova, starszy ekonomista ds. Azji w Union Bancaire Privée.

– Ponadto nierównowaga między podażą a popytem na japońskich rynkach obligacji może się pogłębić, zwłaszcza że ubezpieczyciele na życie mają mniejsze możliwości absorpcji dodatkowej podaży – powiedział Masahiko Loo, starszy strateg ds. instrumentów o stałym dochodzie w State Street Investment Management.

W czerwcu Bank Japonii zapowiedział, że spowolni tempo redukcji skupu obligacji rządowych począwszy od kwietnia przyszłego roku i utrzymał referencyjną stopę procentową na poziomie 0,5 proc. w obliczu narastającego ryzyka gospodarczego. Bank Japonii potwierdził plany ograniczenia miesięcznych zakupów japońskich obligacji rządowych o około 400 miliardów jenów (2,76 miliarda dolarów) co kwartał do około 3 bilionów jenów do marca 2026 roku, zgodnie z prognozami z ubiegłego roku.