Aktywność produkcyjna w Piątym Okręgu pogorszyła się w lipcu, zgodnie z najnowszym badaniem Banku Rezerwy Federalnej w Richmond. Wskaźnik produkcji przemysłowej spadł w lipcu do -20 z -8 w czerwcu, utrzymując się na poziomie ujemnym. Spadły wszystkie trzy jego wskaźniki składowe. Dostawy spadły do -18 z -5, nowe zamówienia spadły do -25 z -12, a zatrudnienie spadło do -16 z -6.

Wskaźnik lokalnych warunków gospodarczych wzrósł w lipcu do -11. Wskaźnik przyszłych lokalnych warunków gospodarczych wzrósł do -2 z -7. Wzrosły również wskaźniki przyszłych dostaw i nowych zamówień, przy czym dostawy wzrosły z 6 do 11, a nowe zamówienia nieznacznie wzrosły z 6 do 9. Wskaźnik przyszłych zatrudnień spadł z -4 do -10.

Wskaźnik czasu realizacji zamówień spadł w lipcu do 7, a wskaźnik zaległości w zamówieniach spadł z -18 do -30.

Średnie tempo wzrostu cen płaconych i otrzymywanych nieznacznie spadło w lipcu. Firmy spodziewały się, że wzrost cen płaconych pozostanie niemal niezmieniony, a wzrost cen otrzymywanych wzrośnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Indeks Produkcji Richmond Fed jest wiodącym wskaźnikiem ekonomicznym

Richmond Manufacturing Index – Indeks Produkcji Richmond Fed – to regionalny wskaźnik ekonomiczny mierzący aktywność produkcyjną w Piątym Okręgu Rezerwy Federalnej, obejmującym stany Maryland, Karolina Północna, Karolina Południowa, Wirginia, Dystrykt Kolumbii i większość Wirginii Zachodniej. Indeks opiera się na badaniu ankietowym producentów, a jego łączny wskaźnik oblicza się na podstawie różnych wskaźników, takich jak dostawy, nowe zamówienia i zatrudnienie. Jest to indeks dyfuzyjny co oznacza, że wartości dodatnie oznaczają ekspansję, a wartości ujemne – recesję.