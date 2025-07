Ten spadek cen pojazdów elektrycznych następuje w obliczu szerszej zmiany na rynku motoryzacyjnym. Globalny rynek używanych pojazdów elektrycznych nabiera rozpędu, częściowo dzięki większej liczbie dostępnych modeli, akumulatorom o dłuższym zasięgu, lepszej infrastrukturze ładowania i rosnącej znajomości pojazdów przez konsumentów. W Stanach Zjednoczonych popyt się stabilizuje, a ceny pojazdów elektrycznych wahały się o mniej niż 10 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co jest oznaką, że podaż i popyt w końcu się synchronizują.

To może być dobry moment na sprzedaż używanego pojazdu elektrycznego

Ułatwiają to i zwiększają rentowność usługi takie jak Recurrent. Recurrent łączy sprzedawców z ogólnokrajową siecią dealerską i zapewnia bezpłatne raporty o stanie akumulatora, co jest kluczowym argumentem sprzedaży, który pomaga właścicielom pojazdów elektrycznych zarabiać średnio o 1400 dol. więcej na sprzedaży. Oprócz korzystania z usług takich jak Recurrent w celu śledzenia nawyków ładowania i stanu akumulatora, istnieją inne sposoby na maksymalizację oszczędności dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Ładowanie w domu za pomocą paneli słonecznych może znacznie obniżyć koszty paliwa w porównaniu z publicznymi ładowarkami lub siecią energetyczną.

EnergySage pomaga właścicielom domów porównywać oferty od sprawdzonych instalatorów systemów solarnych, co potencjalnie pozwala zaoszczędzić do 10 000 dol. na instalacji. Dla tych, którzy mogą nie być w stanie pozwolić sobie na koszty początkowe, leasing jest również opcją. LightReach oferuje leasing bez zaliczki, który blokuje niskie stawki i ułatwia zrównoważone zasilanie pojazdu elektrycznego.

Mniej Tesli we Francji, więcej w Norwegii i Hiszpanii

Chociaż Tesla nadal sprzedaje więcej samochodów niż jakikolwiek inny producent pojazdów elektrycznych, to był dla niej jak dotąd trudny rok. Po tym, jak na początku 2025 r. sprzedaż nie spełniła oczekiwań, Tesla zareagowała, obniżając ceny nowych samochodów i zalewając rynek samochodów używanych ofertami w rozliczeniu, co przyczyniło się do dalszego obniżenia cen samochodów używanych.

Tymczasem we Francji sprzedaż Tesli spadła o 10,04 proc. do 3646 pojazdów w zeszłym miesiącu. Od początku roku sprzedaż Tesli spadła o 39,59 proc., podczas gdy cały rynek francuski skurczył się o 7,94 proc. w tym samym okresie.

Odwrotnie w Norwegii i Hiszpanii: model Y Tesli, odświeżony o zaktualizowany styl i funkcje, był liderem w 54-proc. wzroście rejestracji samochodów rok do roku w Norwegii, przy czym liczba egzemplarzy Modelu Y wzrosła o 115,3 proc. do 5004 pojazdów. W Hiszpanii sprzedaż Tesli wzrosła o 60,7 proc. do 2632 egzemplarzy, a liczba rejestracji Modelu Y – o 127,2 proc. do 1179 egzemplarzy.