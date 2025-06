https://pbs.twimg.com/media/GtGA3qQXQAAgYCs?format=png&name=900x900

Jednym z dowodów na reeksport zachodnich karabinów snajperskich z EAEU do Rosji jest kirgiski dystrybutor broni Edelweiss, którego interesy rozkwitły w latach 2020–2023. Eksport strzelb z Włoch do Armenii wzrósł z 68 luf w 2019 r. do 1862 w 2023 r. Włoski eksport broni do Kirgistanu nie istniał w 2020 i 2021 r., ale wzrósł do 882 w 2022 r. i 4434 w 2023 r., co sugeruje kolejny przykład unikania sankcji.

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. nastąpił gwałtowny wzrost eksportu z całego świata do krajów Azji Środkowej i Kaukazu. Ten boom eksportowy jest tak duży, że nie może być ukierunkowany na popyt krajowy w tych krajach. Co prawda dowody są poszlakowe, ale wydaje się wysoce prawdopodobne, że ten boom eksportowy odzwierciedla przeładunek towarów do Rosji.

Eksport do Kirgistanu wzrósł w 2024 r. ponad 15-krotnie wobec 2021 r.

Obroty handlowe Kirgistanu z Włochami wzrosły prawie pięciokrotnie w ciągu ostatnich czterech lat, stwierdził prezydent Sadyr Żaparow w przemówieniu na inauguracyjnym szczycie Azji Środkowej i Włoch, który odbył się w Astanie w Kazachstanie. Żaparow jasno dał do zrozumienia, że nawiązanie strategicznego partnerstwa z Włochami i wzmocnienie powiązań gospodarczych i przemysłowych znajduje się na szczycie listy rzeczy do zrobienia Kirgistanu.