Dłuższe życie z bardziej europejskimi pensjami

Ekonomiści Pekao stawiają przed Polską na kolejną dekadę ambitne cele społeczno-gospodarcze – możliwe do realizacji przy założeniu kontynuacji dotychczasowych trendów, podjęcia pełnego wysiłku transformacyjnego oraz dość stabilnego otoczenia globalnego. To m.in. przegonienie Włoch pod względem PKB per capita. Według ostatnich danych Eurostatu, w 2024 r. byliśmy pod tym względem na poziomie niespełna 81 proc. Włoch.

Analitycy Pekao oczekują też wzrostu stopy inwestycji do 25 proc. PKB (obecnie to około 17 proc.), nakładów na badania i rozwój na poziomie 2,5 proc. PKB (wobec 1,6 proc. w 2023 r.) czy przeciętnej płacy godzinowej na poziomie 80 proc. średniej UE. W 2024 r. było to nieco ponad 50 proc. średniej. Realizacji tego celu miałby sprzyjać dalszy szybszy wzrost gospodarczy niż średnio w UE, pomagałoby też umocnienie złotego. Ekonomiści Pekao widzą także szanse m.in. na potrojenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich firm, produkcję 60 proc. energii z OZE, doszlusowanie do obecnej średniej OECD w zakresie podaży mieszkań (to wymagałoby budowy 1,5 mln lokali) i wydłużenie średniej długości życia o pięć lat.

Analitycy Pekao wymieniają też szereg sektorów, które mogą według nich napędzać rozwój polskiej gospodarki, opartej na wiedzy. To zarówno „gwiazdy eksportu z potencjałem premium”, jak określają np. przemysł spożywczy, sektor drzewno-meblarski czy przetwórstwo tworzyw, jak i sektory, które „mogą złapać wiatr w żagle” (np. przemysł zbrojeniowy, sektor IT, branża farmaceutyczna) oraz atrakcyjne obszary nowych kompetencji (np. przemysł kosmiczny, produkcja części do pojazdów elektrycznych, komponenty do branży OZE).