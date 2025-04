https://pbs.twimg.com/media/Gn6UlEbWQAA7Nj8?format=png&name=900x900

Kontrakty terminowe na ropę naftową U.S. West Texas Intermediate spadły o ponad 3 proc. do 59,78 USD w niedzielę wieczorem, po spadku o 14 proc. w ciągu dwóch sesji do końca ubiegłego tygodnia. Ropa Brent, globalny benchmark, spadła o 3,2 proc. do 63,46 USD. WTI jest obecnie na najniższym poziomie od kwietnia 2021 r.

Narastają obawy, że cła mogą doprowadzić do wyższych cen dla przedsiębiorstw, co może doprowadzić do spowolnienia aktywności gospodarczej, co ostatecznie zaszkodzi popytowi na ropę. Jeśli ceny utrzymają się w pobliżu 60 USD za baryłkę przez długi czas, amerykańscy przedsiębiorcy naftowi prawdopodobnie zwolnią wiercenia i będą musieli ponownie ocenić swoje poziomy wydatków na resztę roku i w 2026 r.

– Trudno będzie przewidzieć minimalny poziom cen ropy naftowej, dopóki panika na rynkach nie opadnie, a trudno będzie to osiągnąć, dopóki Trump nie zrobi czegoś, co powstrzyma narastające obawy dotyczące globalnej wojny handlowej i recesji – powiedziała Vandana Hari, założycielka firmy Vanda Insights, zajmującej się analizą rynku ropy naftowej.