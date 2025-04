Amerykańska stawka celna na wszystkie chińskie towary, wprowadzona w ramach ceł odwetowych, wynosi 34 procent – przypomina Bloomberg.



Pekin na razie nie skorzystał z zaproszenia Trumpa do negocjacji ceł. Prezydent USA powiedział w czwartek, że jest otwarty na obniżenie taryf, jeśli inne kraje będą w stanie zaoferować coś „fenomenalnego”. - Cła dają nam ogromną siłę negocjacyjną - powiedział Trump, dodając, że „każdy kraj do nas zadzwonił”.

Prezydent Trump powiedział dziennikarzom na pokładzie prezydenckiego samolotu, że byłby w szczególności skłonny zaoferować ulgę celną dla Chin, gdyby Pekin zatwierdził sprzedaż amerykańskich operacji aplikacji społecznościowej TikTok firmy ByteDance Ltd.

- Myślę, że być może Chiny zadzwonią i powiedzą: „cóż, jesteśmy zdenerwowani cłami” i być może będą chcieli coś trochę zyskać, aby uzyskać zatwierdzenie TikToka - powiedział Trump, ostrzegając jednocześnie, że „nie ma wiedzy”, czy Pekin będzie do tego dążył – informuje Bloomberg

Donald Trump zapowiada kolejne cła

Jednak Trump zasygnalizował również, że w drodze są kolejne cła. - Przyglądamy się teraz sektorowi farmaceutycznemu. Farmaceutykom. To osobna kategoria. Ogłosimy to w niedalekiej przyszłości. Jest to obecnie przedmiotem przeglądu – powiedział Donald Trump.