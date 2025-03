Deficyt handlowy USA gwałtownie wzrósł przed wprowadzeniem ceł

Jak wygląda struktura amerykańskiego handlu towarami

Wstępne szacunki deficytu w międzynarodowym handlu towarami USA wzrosły w styczniu do 153,26 miliarda dolarów, po tym jak w grudniu wzrosły do ​​122,01 miliarda dolarów, jak wynika z danych US Census Bureau. Styczniowy deficyt był największy w historii i znacznie większy niż niedobór 90,28 mld dolarów w styczniu 2024 r. W badaniu Action Economics Forecast Survey oczekiwano deficytu w wysokości 115,0 mld dolarów w styczniu. W marcu 2022 r. deficyt osiągnął najwyższy poziom 120,72 mld dolarów. W IV kw. 2024 r. deficyt w handlu towarami wzrósł do 324,13 mld dolarów, najwięcej od I kw. 22 r., po wzroście do 307,39 mld dolarów w III kw. 2024 r. Deficyt w handlu towarami dodał 0,24 pkt. proc. do wzrostu realnego PKB w IV kw. 2024 r. po odjęciu 0,44 pkt. proc. w III kw. 2024 r. Miesięczny deficyt w IV kw. 2024 r. wyniósł średnio 108,04 mld dolarów i był największy od I kw. 2022 r., w porównaniu ze średnio 102,46 mld dolarów w III kw. 2024 r

Całkowity eksport towarów wzrósł w styczniu o 2,0 proc. m/m (1,8 proc. r/r) do 172,16 miliardów dolarów, co stanowi drugi miesięczny wzrost w ciągu trzech miesięcy, po spadku o 3,8 proc. w grudniu. Niemniej jednak eksport spadł o 5,0 proc. od najwyższego poziomu w lipcu 2022 r. Wzrost eksportu w styczniu odzwierciedlał odbicie eksportu m/m wynoszące 10,9 proc. (2,7 proc. r/r) dóbr konsumpcyjnych niespożywczych z wyłączeniem samochodów i 8,0 proc. (10,1 proc. r/r) dóbr inwestycyjnych z wyłączeniem samochodów. Minusem jest spadek eksportu następujących kategorii zastosowań końcowych w styczniu: inne towary (-13,8 proc.; +13,2 proc. r/r), żywność, pasze i napoje (-7,9 proc.; -2,1 proc. r/r), pojazdy i części samochodowe (-3,0 proc.; -15,5 proc. r/r) oraz zaopatrzenie i materiały przemysłowe (-0,4 proc.; -1,7 proc. r/r).

Całkowity import towarów wzrósł w styczniu o 11,9 proc. m/m (25,5 proc. r/r), po wzroście o 4,0 proc. w grudniu, odnotowując trzeci z rzędu wzrost m/m i największy od lipca 2020 r. Styczniowy import towarów wyniósł 325,42 mld dolarów i był największy w historii. Import wzrósł o 12,5 proc. od najwyższego poziomu w marcu 2022 r. Skok importu w styczniu odzwierciedlał wzrosty m/m we wszystkich kategoriach importu do użytku końcowego. Obejmowały one rekordowe wzrosty m/m o 32,7 proc. (63,2 proc. r/r) w przypadku artykułów i materiałów przemysłowych, 8,5 proc. (15,7 proc. r/r) w pozostałych towarach, 8,3 proc. (25,9 proc. r/r) w dobrach konsumpcyjnych nieżywnościowych z wyłączeniem samochodów, 4,8 proc. (17,4 proc. r/r) w dobrach kapitałowych z wyłączeniem samochodów, 4,3 proc. (19,1 proc. r/r) w żywności, paszach i napojach oraz 2,3 proc. (-6,1 proc. r/r) w pojazdach i częściach samochodowych