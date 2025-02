Inwestorzy spodziewają się, że gospodarka USA będzie słabła

Analitycy agencji Bloomberg dostrzegli na rynku dużą pozycję zajętą przez jednego inwestora na opcjach zakładających, że rentowność amerykańskich dziesięciolatek zejdzie do 4,15 proc. Gdyby rentowność zeszła do 4 proc., to inwestor, który zajął tę pozycję, zarobiłby około 40 mln USD. Gdyby jednak spadła do 3,6 proc., czyli w okolice wrześniowego dołka, to zysk z tej pozycji sięgnąłby 280 mln USD. Inwestorzy zaczynają też zmieniać oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej. O ile w zeszłym tygodniu barometr CME FedWatch wskazywał, że szanse na cięcie stóp w grudniu przez Fed wynoszą tylko 8 proc., to w środę szacował je na nieco ponad 20 proc. Szanse na to, że po czerwcowym posiedzeniu Fedu stopy będą niższe niż obecnie, były natomiast oceniane w środę na 67 proc. Oczywiście polityka Fedu będzie w dużym stopniu zależała od inflacji, na którą wpływ będzie miała też m.in. polityka handlowa administracji Trumpa.

Bycze sygnały?

Z ostatniego sondażu przeprowadzonego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynikało, że na początku lutego odsetek nastawionych niedźwiedzio inwestorów (niezajmujących się inwestowaniem zawodowo) przewyższał o 19 pkt proc. odsetek rynkowych byków. Ostatnim razem wyniki tego sondażu były podobne w listopadzie 2023 r. Wówczas jednak indeksy giełdowe dopiero zaczęły się podnosić po korekcie.

O nastrojach wśród inwestorów dużo mówi również to, że w ostatnich tygodniach dosyć słabo sobie radziły akcje amerykańskich gigantów technologicznych zaliczanych do wspaniałej siódemki. Na przykład papiery Tesli straciły od początku roku aż 25 proc., a akcje Amazonu spadły o 3 proc. Notowania Roundhill Magnificent Seven ETF, czyli ETF-u śledzącego notowania spółek ze wspaniałej siódemki, znalazły się na skraju korekty. Inwestorzy zaczęli bowiem mocniej stawiać na akcje z sektorów defensywnych, czyli bardziej odpornych na pogorszenie koniunktury gospodarczej. Najmocniej zyskującymi sektorami z indeksu S&P 500 są w okresie od początku stycznia ochrona zdrowia oraz branża konsumenckich produktów pierwszej potrzeby.

– Te słabe nastroje mogą być jednak też byczym sygnałem. Od czasu do czasu bowiem rynek musi się wspiąć na „mur obaw”, a ekstremalne odczyty nastrojów czasem sygnalizują, że zmiana trendu może być bliska – ocenia Tom Lee, strateg Fundstratu.