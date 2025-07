Wstępny szacunek inflacji w Niemczech za lipiec pokazuje, że proces dezinflacji postępuje małymi krokami. Inflacja zasadnicza, według krajowej miary, pozostała bez zmian na poziomie 2 proc. rok do roku, podczas gdy inflacja europejska spadła do 1,8 proc. rok do roku z 2,0 proc. rok do roku w czerwcu. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia kosztów żywności i energii, pozostała bez zmian na poziomie 2,7 proc. rok do roku. Tymczasem uważnie obserwowany odczyt inflacji w usługach spadł z 3,3 proc. w czerwcu do 3,1 proc. w lipcu.

Carsten Brzeski, globalny dyrektor ds. makroekonomii w ING, napisał, że najnowsze dane sugerują, iż Niemcy „przeżywają obecnie proces dezinflacji”. Dodał, że oczekuje się, iż inflacja bazowa utrzyma się poniżej, ale blisko granicy 2 proc.

Jak umowa o cłach wpłynie na europejskie firmy?

Ekonomiści i analitycy uważnie śledzą dane dotyczące inflacji, oceniając wpływ polityki taryfowej prezydenta USA Donalda Trumpa. W ostatnich miesiącach weszło już w życie kilka taryf sektorowych, a także tymczasowo obniżone cła wzajemne.

W zeszłym tygodniu Unia Europejska i Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie, które obejmuje towary z UE cłami w wysokości 15 proc. Chociaż powszechnie oczekuje się, że cła wpłyną na ceny w USA, mniej jasne jest, czy i jak zachowa się inflacja.