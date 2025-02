Brytyjski koncern energetyczny BP w obliczu ogromnych zmian

https://pbs.twimg.com/media/GjWelWHWEAAAJfV?format=jpg&name=900x900

Reklama

Elliott Investment Management, kierowany przez Paula Singera, zbudował znaczne udziały w brytyjskim gigancie energetycznym, co jest zazwyczaj pierwszym krokiem według strategii, którą wdrożył, aby skutecznie nawoływać do zmian w wielu innych dużych spółkach publicznych. Wysiłki funduszu na przestrzeni lat doprowadziły do ​​zmian strategii, odejścia dyrektorów generalnych, a nawet rozpadu spółek.

Fundusz stara się zwiększyć wartość dla akcjonariuszy, naciskając na firmę, aby rozważyła środki transformacyjne – anonimowi informatorzy. Elliott uważa, że ​​BP jest znacznie niedowartościowana, a jej wyniki rozczarowują – stwierdził. Nie można było od razu poznać dokładnej wielkości udziałów.