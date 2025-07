Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Na wykresie tygodniowym kurs Dino Polska wciąż broni wsparcia na 500 zł, ale w krótszym horyzoncie sytuacja komplikuje się. Kurs handlowej spółki porusza się poniżej średniej pięćdziesięciosesyjnej, a do tego ostatnie dni przyniosły wybicie z kanału wzrostowego, zapoczątkowanego przed rokiem. W krótszym okresie notowania Dino osuwają się wzdłuż kanału spadkowego, od szczytu wyznaczonego w pierwszej połowie maja. W razie kontynuacji spadków wsparciem mogą być okolice 442 zł, gdzie rysuje się 38,2-proc. zniesienie wspomnianej fali wzrostowej. Negatywny scenariusz wymazałby się po wybiciu ponad 540 zł, co otworzyłoby drogę na szczyt.

Inter Cars z objęciem bessy

Foto: GG Parkiet

Cena akcji Inter Carsu wzbiła się w minionym tygodniu na najwyższy poziom tego roku, ale wygląda na to, że była to pułapka zastawiona przez niedźwiedzie. Zaraz potem doszło do wzmożonej dystrybucji akcji, która trwała przez trzy dni z rzędu. W efekcie na wykresie tygodniowym powstała świeca objęcia bessy, której następstwem może być test strefy wsparcia wokół 480 zł, czyli poziomu, z którego wystartował ostatni ruch w górę. W tych okolicach mamy też 38,2-proc. zniesienie fali wzrostowej, zapoczątkowanej we wrześniu 2022 r. Kolejne wsparcie wynikające ze zniesień to około 455 zł. Inter Cars porusza się w trendzie bocznym od ponad dwóch lat.