Paul Singer postuluje też aby Goodyear powołał do nadzoru pięciu niezależnych dyrektorów.

W liście skierowanym do kierownictwa Goodyeara Elliott Investment Management przekonuje, że postulowane zmiany mogą pomóc w wywindowaniu kursu producenta opon powyżej 32 dolarów.

Goodyear przyznał, że analizuje propozycje Elliotta i podczas spotkania z jego przedstawicielami jest gotowy bardziej szczegółowo przedyskutować rekomendacje.

W czwartek akcje Goodyeara podrożały o 21,4 proc. do 14,23 USD, a kapitalizacja wzrosła do około 4 miliardów dolarów. W czasie sesji zwyżka wynosiła nawet 29 proc. i był to najwyższy skok intra day od co najmniej 1980 roku, podkreśla Bloomberg.

“W okresie minionej dekady posiadanie akcji Goodyeara było rozczarowaniem”, oceniają Marc Steinberg i Austin Camporin, zarządzający portfelami Elliotta. Ich zdaniem słabe notowania akcji są m. in. bezpośrednim rezultatem znaczącej erozji marży.