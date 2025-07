Cały tydzień opadania kurzu po wybiciu WIG20 z konsolidacji

Kiedy wielu inwestorów wieszczyło już przynajmniej przerwę w zwyżkach na GPW (świadczyła o tym m.in. przewaga krótkich pozycji na WIG20 u brokerów), indeks dużych spółek zdecydowanym ruchem wybił się na nowe w tym roku szczyty, sięgając jednocześnie najwyższych poziomów od 17 lat. Jak na razie WIG20 pozostaje blisko rekordu i żadna ze stron nie pozwala na wiele drugiej. Z rynku walut niepokojących sygnałów również brak.

Rekord za rekordem banków

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 utrzymywał się w okolicach zamknięcia z poprzedniego piątku, kiedy to doszło do 2-proc. ruchu w górę i zarazem wyraźnego wybicia z dotychczasowej konsolidacji. W piątek po południu indeks dużych spółek tracił 0,64 proc., ale nie zmieniało to ogólnego obrazu WIG20. Przez cały tydzień indeks polskich blue chips poruszał się wokół 2950 pkt, w zakresie około 60 pkt. We wtorek WIG20 przetestował jeszcze wsparcie w postaci linii poprowadzonej przez szczyty rysowane w pierwszej połowie miesiąca. Na ten moment mamy zatem do czynienia z utrzymaniem trendu wzrostowego. WIG20 od początku roku zyskuje około 34,5 proc. i wciąż napędzany jest głównie bankami. Co więcej, WIG-banki w czwartek dosięgnął 17783 pkt, wybijając w ten sposób szczyt sprzed tygodnia i oczywiście wyznaczając kolejny raz rekord. Indeks banków notuje ponad 43-proc. zwyżkę od początku roku. Przedsiębiorstwom finansowym nie przeszkadza najwyraźniej co chwilę odgrzewany pomysł obciążenia ich dodatkowym podatkiem. Wraz z bankami mocno w ostatnim czasie prezentują się także KGHM, Kruk, a także Pepco Group.

Ale są też duże spółki, które radzą sobie w ostatnim czasie słabiej. Mowa zwłaszcza o CD Projekcie, który od początku lipca stracił już około 10 proc., a tylko w ostatnim tygodniu osunął się o prawie 7 proc. CD Projekt tym samym wrócił w okolice cen z początku czerwca, a jego tegoroczna stopa zwrotu skurczyła się do 32 proc., czyli poniżej WIG20.

Zadyszkę złapał także Orlen, będący w siedmiomiesięcznym rajdzie wzrostowym. Orlen, mimo 5-proc. przeceny w ostatnim tygodniu, nadal jest jeszcze nieco powyżej czerwcowego zamknięcia.