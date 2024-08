Akcje Starbucksa w górę: wystarczyło zmienić dyrektora

Będą zmiany w zarządzie Starbucksa?

Oświadczenie następuje po tym, jak nowojorski fundusz hedgingowy Starboard Value nabył w zeszłym tygodniu udziały w Starbucks, planując poprawę ceny akcji. Tymczasem Starbucks pracuje nad ugodą z innym inwestorem, Elliott Investment Management. Elliott zbudował własną pozycję w firmie i za kulisami forsował zmiany, jak donosił w połowie lipca „Wall Street Journal”.

Obecnie Elliott Investment ubiega się o reprezentację w zarządzie Starbucka i może potencjalnie rozpocząć walkę o stanowisko w zarządzie przez pełnomocnika. Nie jest jasne, czy Starboard Value również spróbuje zapewnić sobie miejsce w zarządzie.

Według WSJ były dyrektor generalny Howard Schultz pozostaje głównym akcjonariuszem Starbucks. Jego następcą został Narasimhan w marcu 2023 r.

W poniedziałek po wiadomościach Starboard akcje Starbucksa zwyżkowały o 2,6 proc. Walory spadły o 20 proc. w 2024 r. do poniedziałkowego zamknięcia w związku ze spowolnieniem sprzedaży, co skłoniło kawowego giganta do obniżenia prognoz. Akcje Chipotle spadły we wtorek o 7,5 proc., spadając poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. Akcje CMG ograniczyły swoje roczne zyski do 13 proc. po spadku od maksimów z końca czerwca.

26 czerwca Chipotle zainicjował podział akcji w stosunku 50 do 1. Był to pierwszy podział akcji w 30-letniej historii Chipotle i jeden z największych w historii nowojorskiej giełdy papierów wartościowych.