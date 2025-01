Czy indeks S&P 500 przebije w tym roku 7 tys. punktów?

· Dolar rośnie. Indeks dolara wzrósł od września aż o 9 proc. To sprawia, że ​​eksport z USA staje się droższy dla nabywców spoza USA, zmniejsza zyski amerykańskich przedsiębiorstw międzynarodowych i powinno obniżyć ceny europejskich towarów do Stanów Zjednoczonych.

· Potencjalne skutki głębokich cięć wydatków rządowych i nowych ceł na produkty zagraniczne, w tym z Chin, Meksyku, Kanady i Europy. Pod koniec poniedziałku Trump powiedział, że 1 lutego na Kanadę i Meksyk zostaną nałożone 25-proc. cła.

Bycze prognozy nie uważają tych zagrożeń za szczególnie groźne.

Po pierwsze, zdaniem byków, Fed obniży stopy procentowe do 2025 r. być może dwukrotnie, a rentowność obligacji powinna spaść. Ponadto uważają, że decyzja Trumpa o obniżeniu podatków i zmniejszeniu regulacji z nawiązką zrekompensuje te problemy z dwóch powodów. Stopy zwrotu z akcji powinny wzrosnąć, zwłaszcza w przypadku obniżek stawek podatkowych. Niższe podatki i mniej regulacji (szczególnie w kwestiach antymonopolowych) powinny generować większe zainteresowanie fuzjami, przejęciami i pierwszymi ofertami publicznymi.

Rzadko się zdarza, aby od początku ktoś osiągnął cel na koniec roku. Możliwe jest również, że szok gospodarczy całkowicie zdestabilizuje system finansowy. Niewielu analityków faktycznie przewidywało poważną recesję, która nadejdzie w 2008 r., gdy światowy system finansowy niemal załamie się. Prawdopodobieństwo, że nie mają racji, jest tak duże, że felietonista New York Timesa, Jeff Sommer, napisał w grudniu: „Podziwiam ich za to, że mają niesamowitą pewność siebie, dzięki której się trzymają”. Ale słusznie zauważył, że przynajmniej pozytywne nastawienie do rynków nie jest błędem. Od 1999 r. indeks S&P 500 zaobserwował jedynie siedem spadków rok do roku. Od końca 2008 roku, kiedy kryzys finansowy był w pełni, wzrósł o 563,9 proc., czyli średnio o 12,6 proc. rocznie. Te 17 lat obejmuje sześć oddzielnych lat, w których roczne zyski wynosiły 23 proc. lub więcej.