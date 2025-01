Akcje Magnificent Seven zdominowały indeks S&P 500 w 2024 r.

Foto: parkiet.com

Termin Magnificent Seven odnosi się do siedmiu dominujących firm technologicznych – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia i Tesla – które odegrały kluczową rolę w napędzaniu wzrostu rynku. Akcje te, znane ze swojej innowacyjności i dobrych wyników finansowych, stanowią znaczną część głównych indeksów, takich jak S&P 500 i Nasdaq Composite. Wiele z tych akcji osiąga znacznie lepsze wyniki niż rynek światowy, ale odbyło się to kosztem utrzymujących się obaw co do ich wyceny.

Wartość rynkowa dla Nvidii szokująco wzrosła, osiągając 3,28 biliona dolarów do 2024 roku. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej prawie 4 biliony dolarów sprzedaż i strategiczne wykupy akcji pomogły Apple pozostać najcenniejszą firmą na świecie. Rekordowa sprzedaż Microsoftu potwierdziła jego przywództwo technologiczne.

Rosnąca dominacja tych firm powoduje problemy z koncentracją na rynku, nawet przy ich niezwykłych wynikach. Podwoiła swój udział w ciągu pięciu lat, Magnificent Seven pobiła rekord 33% indeksu S&P 500 z kapitalizacją rynkową wynoszącą 18 bilionów dolarów. Koncentracja wywołała pytania o zagrożenia związane z indeksem o dużej wadze.