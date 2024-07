Włochy rosną szybciej niż Niemcy

Od strony podaży Włoski Narodowy Instytut Statystyczny Istat wskazuje, że wartość dodana wzrosła w usługach, a spadła w rolnictwie i przemyśle. Słabość przemysłu była przewidywana na podstawie słabych danych o produkcji i słabych danych o zaufaniu w sektorze w całym kwartale. Wygląda na to, że tendencja ta będzie się utrzymywać w krótkim okresie, jeśli niekorzystne zmiany w portfelu zamówień będą stanowić jakiekolwiek przesłanki.

– Po niewielkim spadku w drugim kwartale 2023 r. wzrost ten stanowi czwarty z rzędu pozytywny wynik – stwierdził Istat.

W ujęciu rocznym, trzecia co do wielkości gospodarka strefy euro, Włochy, odnotowała wzrost w drugim kwartale o 0,9 proc.. Przy uzyskanym na koniec drugiego kwartału wzroście zmienności o 0,7 proc., urząd statystyczny zasygnalizował, że kwartalny wzrost może być czwartym z rzędu. Obecne szacunki wynikają z rozwoju sektora usług, który ma pozytywny wkład we wzrost PKB po stronie produkcji, w przeciwieństwie do ujemnego wkładu zarówno sektora rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, jak i przemysłu – dodał Istat.

W tym roku Włochy urosną o 0,9 proc.

Jeśli chodzi o przyszłość, nie ma jeszcze twardych danych za trzeci kwartał. Rozbieżność między rosnącym zaufaniem konsumentów a słabnącym nastrojem przedsiębiorstw zaobserwowana w lipcu sugeruje, że konsumpcja prywatna powinna zapewnić pozytywny impuls, odzwierciedlając korzystne połączenie stabilnego zatrudnienia, rocznego wzrostu płac o 3,4 proc. i inflacji poniżej 1 proc.. Jednakże z sektora usług napływają pewne sygnały ostrzegawcze, ponieważ komponent turystyki miękkiej może odzwierciedlać utrzymującą się słabość komponentu popytu krajowego – a nie tylko zjawisko związane z pogodą, jak sądzono w czerwcu.

- Podsumowując, wstępny komunikat wpisuje się w naszą wizję bardzo stopniowego ożywienia gospodarki włoskiej. Pozostawia statystyczne przeniesienie średniego wzrostu PKB w 2024 r. na poziomie 0,7 proc., co powinno zostać poprawione dodatnim (0,2-0,3 proc.) kwartalnym wzrostem w drugiej połowie roku. Podtrzymujemy naszą prognozę średniego wzrostu PKB w całym 2024 roku na poziomie 0,9 proc. - piszą ekonomiści.