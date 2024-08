Marek Rogalski, DM BOŚ: Złoty jest silny. Cena dolara jeszcze spadnie

Na słabości dolara korzysta polski złoty. Jest najmocniejszy od prawie trzech lat. Co może jeszcze wzmacniać naszą walutę?

Dla wyceny złotego ważne jest to, co się będzie działo w strefie euro. Jaki będzie kurs euro/dolar, jak będzie zachowywał się Europejski Bank Centralny. Najważniejsza jest sytuacja w Polsce. Rada Polityki Pieniężnej nadal pozostaje jastrzębia i małe są wskazania, żebyśmy widzieli u nas w tym roku obniżkę stóp procentowych. Dane makro powodują, że rada nie ma bodźca do cięć. Inflacja jest podwyższona, więc RPP obserwuje i nic nie zmienia.

Ile złoty może jeszcze zyskać w średnim terminie? Czy po ostatnim umocnieniu można się spodziewać krótkoterminowej korekty?

W krótkim terminie jakieś odreagowanie, odbicie może się pojawić na parach euro/złoty oraz dolar/złoty i frank/złoty. Może być warunkowane zachowaniem giełdy w USA, warto też obserwować wątek bliskowschodni. Amerykanie wywierają dużą presję na Izrael, żeby zgodził się na porozumienie z Hamasem. Jeżeli to się uda, to ryzyko konfliktu izraelsko-irańskiego wyraźnie się obniży. Jeśli nie będzie porozumienia, to rynek będzie się tego konfliktu obawiał. W dłuższym terminie, jeżeli euro/dolar będzie szedł do góry (są wskazania, że jeśli wybory wygra Kamala Harris, to dolar będzie jeszcze słabszy), tym niższy będzie dolar/złoty. Nie będę zdziwiony jeżeli kurs dolara na jesieni zejdzie poniżej poziomu 3,80 zł. Euro/złoty w takim układzie mógłby próbować schodzić na 4,20 i niżej. Złoty dalej jest mocny mimo głosów, że jest przewartościowany. Niektórzy wskazują, że w strefie euro koniunktura się pogarsza, więc silny złoty nie jest do końca zasadny. Na razie rynek przereagowuje, i to przereagowanie może jeszcze potrwać.

Perspektywa silnego złotego to dobra wiadomość dla warszawskiej giełdy?

Siła złotego z reguły jest powiązana ze wzrostem naszego indeksu WIG20. Wynika to z tego, że na rynku działają aktywnie inwestorzy zagraniczni. Dopóki trend na złotym się utrzyma, to również na WIG20 mamy szansę na zwyżki. Oczywiście zawsze patrzmy na rynki bazowe, czyli indeksy w USA.