Słabość dolara wspiera metale szlachetne. Jak długo może jeszcze potrwać?

– Poniedziałek przyniósł osłabienie dolara na szerokim rynku, co jest bardziej korektą jego umocnienia z piątku po niezłych danych Departamentu Pracy USA. Przyniosły one też podbicie rentowności obligacji, gdyż dla Fed jest to kolejny pretekst do utrzymania „jastrzębiego” nastawienia. Teraz jednak rynki mogą skupić się na zupełnie innym wątku: już w najbliższy weekend w Kanadzie odbędzie się spotkanie przywódców najbogatszych państw, czyli grupy G-7, i niewykluczone, że Donald Trump chce na tym fakcie skorzystać.