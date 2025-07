Cła Trumpa mogą uderzyć w hossę na giełdzie w Tokio

Nikkei 225, indeks giełdy tokijskiej, spadł w środę o 0,56 proc., przerywając trwającą przez pięć sesji serię wzrostów. Na nastroje inwestorów negatywnie wpłynęły wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa. Stwierdził on, że nie jest pewny, czy do 9 lipca uda się osiągnąć porozumienie z Japonią. – Japonia może być zmuszona do płacenia 30 proc. lub 35 proc. cła. Ustalimy konkretną liczbę, bo mamy bardzo duży deficyt handlowy z Japonią – powiedział prezydent USA.