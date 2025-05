Adam Glapiński wciąż pozostaje sprzymierzeńcem złotego

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński nie pozwala się nudzić. Co prawda Rada Polityki Pieniężnej pod jego wodzą w ostatnią środę obniżyła stopy procentowe o 50 pkt baz., co było zgodne z oczekiwaniami i tym samym nie miało większego wpływu na złotego, ale już w czwartek szef NBP wyraźnie zaskoczył i dał pretekst do umocnienia naszej waluty.

Adam Glapiński ostudził bowiem nadzieje na kolejną obniżkę stóp procentowych w czerwcu. Bardziej wskazał na lipiec, a i ewentualne potencjalne ruchy jego zdaniem będą wynosiły nie 50, lecz 25 pkt baz.