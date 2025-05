Zarząd OT Logistics stawia na stabilizację przychodów grupy

W ubiegłym roku grupa przeznaczyła na różne projekty 39 mln zł. W terminalu gdyńskim przede wszystkim postawiono na budowę dwóch magazynów o łącznej pojemności ponad 30 tys. ton. Ponadto do pełnej eksploatacji włączono nowy shiploader, czyli urządzenie, które spółka wykorzystuje głównie do obsługi załadunków zboża. Dzięki niemu wydajność załadunkowa wzrosła do 1 tys. ton na godzinę. Ponadto inwestowano w sprzęt do obsługi ładunków ro-ro (są obsługiwane poprzez wtaczanie i wytaczanie towarów i pojazdów np. przez furty statku).

O ile w ubiegłym roku grupa realizowała nowe projekty głównie w terminalu gdyńskim, o tyle w tym roku dotyczą już przede wszystkim Świnoujścia. OT Logistics chce tam istotnie poprawić efektywność pracy elewatorów zbożowych m.in. dzięki inwestycjom w taśmociągi oraz urządzenia załadunkowe i rozładunkowe. W kwietniu uprawomocniło się pozwolenie na budowę, dzięki czemu mogły ruszyć pierwsze prace ziemne i konstrukcyjne.

Sytuacja na rynku bardzo dynamicznie się zmienia

Zarząd nie wyklucza sytuacji, w której przedłużające się negatywne trendy rynkowe oraz nieprzewidywalna geopolityka spowodują zmiany terminów realizacji inwestycji lub przyczynią się do częściowego ich ograniczenia. - Na razie takich dużych korekt nie wykonaliśmy, ale nie jest wykluczone, że w przypadku utrzymywania się pewnych negatywnych trendów będziemy musieli niektóre założenia i projekty skorygować. Nie jest to łatwe, ponieważ są to duże projekty wielomilionowe i przygotowywane od dłuższego czasu - twierdzi Jedynak.

Jeszcze kilka miesięcy temu zarząd OT Logistics informował, że w Świnoujściu mógłby powstać terminal do przeładunku paliw płynnych. Dziś tego tematu nie chce rozwijać. Jednocześnie przyznaje, że dzięki takiej inwestycji grupa mogłaby stworzyć sobie idealną alternatywę do stabilizacji spadających przychodów w innych obszarach rynku np. węgla energetycznego.

W ocenie zarządu sytuacja na rynku bardzo dynamicznie się zmienia i dziś trudno o jednoznaczne deklaracje dotyczące przyszłych projektów. Z drugiej strony w branży portowej na inwestycje trzeba patrzeć w perspektywie wieloletniej, więc należy przy ich realizacji zachować spokój i ostrożność.