Firma z grupy PKP Cargo ma plan restrukturyzacyjny

PKP Cargotabor, firma zajmująca się naprawami i utrzymaniem taboru kolejowego, należąca do grupy PKP Cargo, złożyła do Sądu Rejonowego w Warszawie plan restrukturyzacyjny. Zawiera on strategię działań mających na celu przywrócenie stabilności finansowej tego podmiotu oraz dostosowanie jego modelu operacyjnego do realiów rynkowych.

PKP Cargotabor ma być konkurencyjną firmą

„Grupa PKP Cargo w ostatnich latach straciła konkurencyjność i swoją pozycję na rynku. Brak wizji i strategii dla poszczególnych spółek, a także kontroli kosztów i wydatków doprowadziły do obecnej sytuacji, w której cała grupa musi przejść proces głębokiej restrukturyzacji” - przypomina w komunikacie prasowym Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes PKP Cargo.

Zauważa, że zależna firma jest pierwszym podmiotem w grupie, który złożył plan restrukturyzacji i określił w jaki sposób będzie chciał wyjść na prostą. Jej zdaniem skuteczne działania naprawcze w PKP Cargotabor pozwolą na stworzenie konkurencyjnej firmy, która w najbliższych latach będzie z powodzeniem realizowała kontrakty i zdobywała udziały w rynku.

Strategia restrukturyzacji tego podmiotu koncentruje się na czterech fundamentalnych obszarach: zarządzaniu, zasobach ludzkich, działalności operacyjnej i finansach. W planie założono prowadzenie działalności w oparciu o 12 sekcji naprawczych taboru kolejowego, uproszczenie struktury organizacyjnej i dywersyfikację źródeł przychodów. Firma stawia też na poprawę efektywności i dostosowanie się do dynamicznych zmian rynkowych.