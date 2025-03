PKP Cargo ma odzyskać pozycję na rynku i rentowność

Jakie będą kolejne etapy postępowania sanacyjnego i do kiedy może potrwać?

PM: Tym najbardziej istotnym elementem postępowania sanacyjnego będzie oczywiście złożenie planu restrukturyzacyjnego. Przewiduję, że do tego czasu powinien się uprawomocnić spis wierzycieli spółki. Oczywiście na bieżąco w spółce prowadzone są działania, które mają poprawić jej kondycję i przyspieszyć powrót do rentowności. W naszych planach jeszcze przed złożeniem planu restrukturyzacyjnego część środków restrukturyzacyjnych zostanie już wdrożona, np. sprzedaż zbędnych nieruchomości czy zbędnego taboru. Dodatkowo zakładamy, że rozpoczniemy też zmiany struktury organizacyjnej PKP Cargo oraz spółek z grupy, które przyniosą wzrost efektywności oraz przyspieszenie procesów decyzyjnych. Postępowanie sanacyjne PKP Cargo ma na celu nie tylko stabilizację sytuacji finansowej spółki, ale także jej długoterminową odbudowę i dostosowanie do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Proces ten przebiega wieloetapowo, a jego realizacja wymaga kompleksowego podejścia oraz szerokiej współpracy z kluczowymi interesariuszami. Kolejnym kluczowym etapem postępowania sanacyjnego będzie ustabilizowanie sytuacji płynnościowej spółki oraz opracowanie i wdrożenie strategii dla całej grupy. Obecnie trwają intensywne prace nad docelowym modelem biznesowym PKP Cargo oraz określeniem jego roli w ramach grupy.

W ubiegłym roku na polskim rynku towarowych przewozów kolejowych zanotowano spadki. Czy w tym roku jest szansa na wzrosty?

Agnieszka Wasilewska-Semail (AWS): W obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej trudno oczekiwać wzrostu rynku towarowych przewozów kolejowych w 2025 r. Już opublikowane dane za styczeń dotyczące polskiego rynku pokazują spadek wolumenu o 0,8 proc. rok do roku przy jednoczesnym zmniejszeniu pracy przewozowej o 1,6 proc. W stosunku do przewozów wykonanych w grudniu 2024 r. wolumen rynku zmniejszył się o 2,5 proc. w masie towarowej oraz o 2 proc. dla pracy przewozowej. Największy wpływ ma na to sytuacja gospodarcza oraz to, co dzieje się w głównym segmencie masowym, tj. transporcie węgla. Na 2025 r. zaplanowane są kolejne wyłączenia bloków węglowych i przewozów będzie raczej mniej niż w roku ubiegłym. Trudna sytuacja dotyczy także branży stalowej – restrykcje związane z emisją CO2 sprawiają, że ciężko konkurować z dostawcami spoza Unii. Spowolnienie w tej branży mogą pogłębić cła nakładane przez USA na stal i aluminium. Nadzieją są czekające nas inwestycje w ramach KPO, które zwiększają szanse na poprawę popytu na wyroby branży stalowej.

A jak wygląda sytuacja w zakresie transportu kruszyw i produktów chemicznych?

AWS: Rynek kruszyw, który jest dla nas bardzo istotny, w tym roku powinien ukształtować się na podobnym poziomie jak w 2024 r. Odbicie spodziewane jest w przyszłym roku i związane będzie z rozpoczęciem realizacji większej liczby inwestycji infrastrukturalnych. Z optymizmem można spoglądać natomiast na branżę chemiczną, która w Europie powoli podnosi się po kryzysie energetycznym. Rok 2024 to wzrost o około 3 proc., podobne prognozy analitycy przedstawiają na ten rok. W tym segmencie główny udział w naszym portfelu stanowią nawozy. Planowane wprowadzenie cła na nawozy rosyjskie i białoruskie od lipca powinno przełożyć się na zwiększenie sprzedaży krajowych producentów i tym samym zwiększenie wolumenów obsługiwanych transportem kolejowym.

Jakie jeszcze inne czynniki mogą wywierać istotny wpływ na branżę kolejową?

AWS: Nie bez znaczenia dla prognoz w zakresie towarowych przewozów kolejowych ma także sytuacja geopolityczna oraz potencjalne działania państw UE, w tym oczywiście Polski, w zakresie wzmacniania obronności i ochrony granic Unii. W tym obszarze widzimy, że PKP Cargo może odegrać znaczącą rolę. Od tego, jak będą radziły sobie europejskie gospodarki, zależy sytuacja na rynku przewozów intermodalnych. Brak ożywienia gospodarczego automatycznie przekłada się na stagnację w przewozach kontenerów. Widzimy, że w ostatnich trzech miesiącach spadła liczba kontenerów na kolejowym Nowym Jedwabnym Szlaku, spadły też przewozy z Ukrainy. Jak widać, na to, czy ten rok będzie pozytywny dla towarowych przewozów kolejowych, będzie miało wpływ wiele czynników. Jesteśmy jednak umiarkowanymi optymistami i widzimy wiele szans na rozwój, odbudowę rentowności i zdobywanie udziałów rynkowych.

Jak sytuacja wygląda na innych rynkach, na których działa grupa, zwłaszcza w Czechach i Niemczech?

AWS: Rynek czeski skurczył się w ostatnich dwóch latach o kilkanaście procent. Ponieważ jest to kraj tranzytowy i większość towarów nie trafia do Czech, ale jest przewożona przez ten kraj dalej, wydaje się, że dobrze oddaje to sytuację rynkową i kondycję gospodarek w całej Europie Środkowej. W Czechach mamy mocną pozycję dzięki spółce PKP Cargo International (dawna AWT – red.), która przeszła proces restrukturyzacji i stopniowo odbudowuje swoją pozycję na rynku. Poprzez tę spółkę działamy też na Słowacji, Węgrzech i w Słowenii. Dzięki strukturze PKP Cargo International już dziś z powodzeniem realizujemy trasy łączące fabryki w Czechach i Słowacji z portami nad Adriatykiem. Dzięki dalszemu rozwojowi terminala w Paskowie pod Ostrawą, który jest położony w połowie drogi między Bałtykiem a Adriatykiem, jesteśmy paneuropejskim przewoźnikiem. Ten kierunek zamierzamy strategicznie rozwijać. Jeśli chodzi o rynek niemiecki, to traktujemy go jako jeden z najbardziej priorytetowych rynków, gdyż korytarz kolejowy wschód–zachód, tzn. od granicy z Ukrainą w stronę Niemiec i Niderlandów – jest strategiczny i prowadzi przez Polskę. W Niemczech sukcesywnie rozwijamy naszą obecność, realizując przewozy w stronę niemieckich i niderlandzkich portów. W kolejnym kroku chcemy rozwinąć działalność na granicy niemiecko-czeskiej, bowiem korytarz Czechy–Niemcy jest jednym z ważniejszych w naszej części Europy i chcemy być tam obecni na całej długości trasy.