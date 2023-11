Podczas dzisiejszej sesji giełdowi inwestorzy wyprzedają akcje PKP Cargo. Już na otwarciu notowań ich kurs wynosił 15,52 zł, co oznaczało spadek o 5,9 proc. Bezpośrednim powodem zwiększonej podaży walorów narodowego przewoźnika kolejowego towarów była publikacja wyników finansowych za III kwartał. Te nie dość, że okazały się gorsze od wypracowanych rok temu, to również były słabsze od oczekiwanych przez analityków i inwestorów.

I tak w okresie lipiec-wrzesień grupa wypracowała 1,27 mld zł przychodów z tytułu umów z klientami oraz 242,2 mln zł zysku EBITDA. W ujęciu rok do roku spadły one o 6,9 proc. oraz o 12,6 proc. Ponadto poniesiono 7,8 mln zł straty netto wobec 37,7 mln zł zysku w okresie porównywalnym. Pogorszenie kondycji grupy jest m.in. konsekwencją istotnego spadku wolumenu przewożonych ładunków. W III kwartale tzw. praca przewozowa wyniosła zaledwie 5,29 mln tkm (tonokilometry), co oznaczało zniżkę aż o 22 proc.

Szczególnie dotkliwe dla PKP Cargo były spadki transportowanych wolumenów węgla kamiennego, podstawowego produktu przewożonego przez grupę. Zmalały one o 34,6 proc. Spółka zauważa, że od lutego zmniejszało się zapotrzebowanie energetyki na węgiel. Mniejszy był również odbiór węgla zamówionego przez gminy. Ponadto nagromadzenie zapasów na składowiskach zmniejszyło import tego surowca przez porty morskie. Do tego doszło późniejsze rozpoczęcie sezonu grzewczego ze względu na warunki atmosferyczne oraz zmniejszenie produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce.

Jeszcze mocniej zmalał transport paliw płynnych (o 55,6 proc.) oraz kontenerów (o 35,1 proc.). W pierwszym z tych obszarów PKP Cargo narzeka na wzrost konkurencji Lotosu Kolej, który obsługuje coraz więcej przewozów dla grupy Orlen oraz na utratę zleceń realizowanych dla jednego z większych kontrahentów. W biznesie kontenerowym o spadkach ma z kolei decydować malejące na świecie znaczenie Nowego Jedwabnego Szlaku i remonty infrastruktury. Do tego należy dodać dużą zniżkę transportu metali i rud (o 33,2 proc.). Jedną grupą asortymentową, której zwiększono przewozy były produkty chemiczne (+ 7,2 proc.).

Podpisania opublikowanego przez PKP Cargo raportu za III kwartał odmówił Marek Olkiewicz, członek zarządu ds. operacyjnych. W jego opinii ujęcie dodatkowych kosztów sięgających 20,9 mln zł w pozycji „Odsetki od zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań”, a tym samym pomniejszenie o tę kwotę wyniku netto za okres trzech kwartałów 2023 r. obarczone jest znaczącym ryzkiem błędu.