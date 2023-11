Enter Air słabiej od oczekiwań

„Wypracowane przez spółkę wyniki za III kwartał 2023 r. okazały się niższe od naszych oczekiwań, co odbieramy negatywnie” - czytamy w raporcie. Enter Air miał 1071 mln zł przychodów, czyli o 6,4 proc. więcej niż w roku poprzednim. Było to nieco mniej niż prognozował DM BDM. - Różnica wobec naszych oczekiwań może wynikać m.in. z mniejszego wzrostu liczby wykonywanych lotów (zakładaliśmy 30 proc. rok do roku, natomiast w raporcie spółka wskazuje na poziom przekraczający 20 proc. rok do roku)” - podano.

Słabsza od prognoz były także marże spółki. „W omawianym okresie koszt własny sprzedaży urósł o 10,2 proc. rok do roku, do poziomu 928,3 mln zł, a głównym czynnikiem wpływającym na wyższy poziom kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego był przede wszystkim wzrost kosztów usług obcych (24,7 proc. rok do roku, do poziomu 443,8 mln zł)” - podaje DM BDM. Wzrost kosztów był efektem większej liczby wykonanych operacji lotniczych, inflacji oraz konieczności dodatkowego wynajmu samolotów spowodowanego opóźnieniami w dostawie samolotów B737-MAX 8.

Koszt usług obcych w relacji do przychodów lotniczych wyniósł 42,6 proc. i wprawdzie spadł kwartał do kwartału (43,6 proc. w II kwartale 2023 r.), ale okazał się wyższy od założeń DM BDM i znacząco wyższy w porównaniu z III kwartałem 2022 r. (36,3 proc.).

Drugim czynnikiem negatywnie wpływającym na marżowość była cena paliwa. „Przy rosnących w wysokim sezonie cenach surowca zwrot jego kosztów otrzymywany od touroperatorów nie pokrywał w pełni kosztów zakupu (cena z klientami ustalana z wyprzedzeniem)” - czytamy w raporcie analityków.

Wynik brutto ze sprzedaży spółki wyniósł 142,3 mln zł i był niższy o 13,2 proc. rok do roku. Na poziomie EBITDA Enter Air zaraportował 192,8 mln zł zysku (minus 8,1 proc. rok do roku), co było poziomem niższym od oczekiwań analityków (232,9 mln zł).