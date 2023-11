OT Logistics podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. przy uwzględnieniu zysku, który będzie wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki za I półrocze, podała spółka. Zgodnie z aktualnymi założeniami zarząd planuje, że zaliczka na poczet dywidendy za rok 2023 wynosić będzie łącznie ok. 37,5 mln zł i nie będzie przekraczała kwoty połowy zysku wykazanego w zbadanym sprawozdaniu, co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadać kwota ok. 2,86 zł.