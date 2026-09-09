Wirtualna Polska Holding, właściciel m.in. portalu horyzontalnego wp.pl, Audioteki, wakacje.pl i szeregu serwisów rezerwacji turystycznych w Europie Środkowowschodniej, w drugim kwartale zanotował 575,7 mln zł przychodu, 103,4 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), 6,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 62,6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki matki.

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Zysk netto internetowej grupy podbiły dwa zdarzenia nadzwyczajne: zarobek ze sprzedaży pośrednika biletów lotniczych Invia Flights Germany i zwrot podatku CIT.

Wyniki Wirtualnej Polski w zgodzie z oczekiwaniami

Z wyjątkiem tej pozycji wyniki WPH okazały się zbliżone do oczekiwań biur maklerskich ankietowanych przez „Parkiet”. Specjaliści spodziewali się średnio, że przychody medialno-turystycznej grupy wyniosą niecałe 670 mln zł, a skorygowana EBITDA 103 mln zł. Ich przewidywania co do wyniku netto wahały się od 2 mln zł do 83,5 mln zł w zależności od tego, czy zdążyli uwzględnić zyski z niemieckiej transakcji.

Maciej Bobrowski, szef analityków w domu maklerskim BDM, ocenił wyniki Wirtualnej Polski neutralnie. Część rynku była jednak bardziej krytyczna i na środowej sesji notowania akcji WPH traciły na wartości 2-3 proc., podczas gdy cały rynek około 1 proc.

W zestawieniu z danymi sprzed roku przychody WPH okazały się wyższe o około 7 proc., ale zyski grupy kierowanej przez Jacka Świderskiego spadły. Skorygowana EBITDA jest niższa o 15 proc., zysk operacyjny o 74,4 proc.

Wzrost przychodów wykazany przez WPH w II kw. to efekt przejęcia Invia Group w kwietniu 2025 r. W ujęciu pro forma (tak, jakby Invia Group została przejęta 1 stycznia ub.r. i z wyłączeniem Invia Flights Germany) przychody WPH nie zmieniły się, a skorygowana EBITDA obniżyła się rok do roku o 18 proc.

Mocne spadki zysków w głównych działach. Co dalej?

Zyski spadły w obu głównych segmentach działalności WPH: turystycznym i reklamowo-subskrypcyjnym. Skorygowana EBITDA segmentu reklamy i subskrypcji obniżyła się (pro forma) o 15 proc., co zarząd tłumaczy inwestycjami w jakościowe dziennikarstwo, produkcje wideo i AI oraz narzędzia reklamowe. Natomiast zysk działu turystycznego spadł o 25 proc.

Zarząd poinformował, że w trzecim kwartale spodziewa się lepszych wyników działu turystycznego i podobnych do obserwowanych w pierwszym półroczu trendów w drugim z segmentów, gdzie od czterech kwartałów inwestuje m.in. w jakościowe dziennikarstwo i programy wideo, przyciągające reklamodawców.

Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu w II kw. był istotny spadek sprzedaży zagranicznych pakietów turystycznych do Turcji i Egiptu, po intensyfikacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie od połowy kwietnia 2026 r. obserwowano stopniową poprawę dynamiki sprzedaży.

Od czerwca 2026 r. sprzedaż kształtuje się powyżej poziomów osiąganych w analogicznych miesiącach 2025 r., a w lipcu i sierpniu odnotowano widoczne wzrosty rok do roku – podał menedżment WPH.

Odbudowie sprzedaży sprzyja w szczególności rosnąca skłonność klientów do dokonywania rezerwacji z krótszym wyprzedzeniem względem terminu wyjazdu, w tym w formule last minute. – Trend ten przekłada się na wzrost presji konkurencyjnej, szczególnie na rynku DACH – zastrzeżono.

W Polsce, według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w I połowie 2026 r. wolumen rezerwacji wycieczek sprzedanych przez biura podróży był tylko o 1 proc. wyższy w porównaniu do I połowy 2025 r.

– Płaska sprzedaż w I połowie 2026 r. nie wynikała z korekty podaży, lecz z przesunięcia popytu w czasie – co potwierdzają dane za lipiec i sierpień 2026 r. Na sprzedaż wpływała też polityka cenowa touroperatorów, którzy ze względu na wysokie ceny paliwa lotniczego utrzymywali wyższe ceny wycieczek, a także ograniczona dostępność ofert last minute – tłumaczy zarząd WPH.

WPH: turystyka w górę, ale to za mało

Ostatecznie w segmencie turystycznym zarząd Wirtualnej Polski spodziewa się w trzecim kwartale kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów rok do roku oraz jednocyfrowego wzrostu skorygowanej EBITDA. Ma to być bilans „wysokiego jednocyfrowego wzrostu skoryg. EBITDA pro forma w turystyce zagranicznej, przy jednoczesnym spadku skoryg. EBITDA pro forma w turystyce krajowej”.

Świderski przyznał jednak podczas telekonferencji dla dziennikarzy, że to nie wystarczy, aby grupa zrealizowała wcześniejsze założenia.

– Wyniki się poprawiają, ale trudno nam będzie zasypać straty z pierwszych dwóch kwartałów – powiedział Świderski, odnosząc się do spadków skorygowanego wyniku EBITDA.

– Nie możemy powiedzieć, że "dowieziemy" wyniki planowane przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie – poinformował, nie precyzując o jakie plany chodzi.

Za sprawą zawirowań geopolitycznych, wzrostu cen paliw i inflacji konsumenci ostrożniej wydają gotówkę i chętniej zostają w domach, ograniczając dłuższe wakacje na rzecz krótszych wypadów turystycznych. Budżety reklamowe firm płyną do internetu, ale w dużej mierze do wyszukiwarek i platform społecznościowych, czyli konkurentów polskich mediów, do których należy WP.pl.

Zdaniem Świderskiego – z wyjątkiem branży kryptowalut – nie można wskazać sektorów gospodarki, w których doszłoby do obniżenia wydatków reklamowych. – Nie przychodzi mi do głowy branża, która w tym roku w zauważalny sposób zmieniłaby sposób wydawania pieniędzy na reklamę. Mocne są handel, motoryzacja, finanse – powiedział Jacek Świderski.