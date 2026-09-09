Grupa kapitałowa Tauron Polska Energia S.A. wskazała w raporcie finansowym za pierwsze półrocze 2026 r., że od stycznia do czerwca odnotowała ok. 3,08 mld zł zysku brutto ze sprzedaży (3,7 mld zł rok wcześniej), ok. 2,33 mld zł zysku operacyjnego (2,99 mld zł w I poł. 2025 r.) oraz 2,1 mld zł zysku przed opodatkowaniem (z ok. 2,5 mld zł rok wcześniej).

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W drugim kwartale br. GK Tauron odnotowała natomiast 7,69 mld zł przychodu (7,35 mld zł rok wcześniej) i 586 mln zł zysku netto (spadek z 924 mln w II kw. 2025 r.).

W sprawozdaniu zarządu z działalności za pierwsze półrocze 2026 r. grupa podała, że w tym okresie produkcja energii elektrycznej osiągnęła 5,44 TWh wobec 4,19 TWh w analogicznym okresie 2025 r., co oznacza wzrost o 30 proc. Sprzedaż energii elektrycznej, obejmująca produkcję własną i energię zakupioną w celu odsprzedaży, wyniosła 6 TWh (wobec 5,73 TWh rok wcześniej, to wzrost o 5 proc.). Sprzedaż ciepła osiągnęła z kolei 1,77 PJ (wobec 1,45 PJ w I półroczu 2025 r., to wzrost o 22 proc.).

Jak wskazano w dokumencie, wyższa sprzedaż była efektem zwiększonego zapotrzebowania odbiorców, związanego przede wszystkim z niższymi temperaturami. Dodano, że na koniec I półrocza 2026 r. moc zainstalowana jednostek wytwórczych Segmentu Wytwarzanie wyniosła 4,2 GWe mocy elektrycznej oraz 0,9 GWt mocy cieplnej. Tauron przekazał również, że w I półroczu 2026 r. Segment OZE wyprodukował netto 0,81 TWh energii elektrycznej (0,79 TWh rok wcześniej – to oznacza wzrost o 3 proc.).

Poinformowano również, że Segment Dystrybucja dostarczył 26,71 TWh energii elektrycznej (wobec 26,02 TWh w analogicznym okresie 2025 r., to wzrost o 3 proc.). Do odbiorców końcowych dostarczono 26,09 TWh (25,29 TWh rok wcześniej, o 3 proc. więcej). „Wzrost wolumenu wynikał głównie z warunków pogodowych oraz większej liczby odbiorców. Na koniec I półrocza 2026 r. usługi dystrybucyjne świadczone były na rzecz 6,08 mln odbiorców wobec 6,01 mln rok wcześniej, co oznacza wzrost o 1 proc.” – wskazano.

Prezes Taurona Grzegorz Lot podkreślił w sprawozdaniu, że w pierwszym półroczu 2026 r. grupa osiągnęła „stabilne wyniki finansowe” i wypracowała 3,7 mld zł EBITDA i po raz pierwszy od wielu lat wypłaciła akcjonariuszom dywidendę w łącznej wysokości 350 mln zł.

„W minionych miesiącach zrealizowaliśmy ważne kamienie milowe transformacji energetycznej. Łączna moc zainstalowana w naszych odnawialnych źródłach energii przekroczyła 1 GW. Stanowi to symboliczny i ważny biznesowo moment w historii Grupy. Równolegle rozwijamy inteligentną infrastrukturę energetyczną – już ponad 51 proc. naszych klientów korzysta z liczników zdalnego odczytu, które umożliwiają lepsze zarządzanie zużyciem energii oraz aktywny udział odbiorców w rynku energii” – wskazał Lot.

Szef Taurona podkreślił też, że rekordowa liczba klientów skorzystała z wielostrefowych grup taryfowych – w pierwszym półroczu br. było to blisko 60 tys. gospodarstw domowych, czyli dwa razy więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłych latach.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju – jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.