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Polska rośnie trzy razy szybciej niż strefa euro

Gospodarki Europy zaskakują odpornością. Najlepiej radzi sobie Polska, której PKB urośnie w tym roku o blisko 4 proc. – wskazuje najnowszy raport EY „European Economic Outlook”.

Publikacja: 08.09.2026 06:00

Polska rośnie trzy razy szybciej niż strefa euro

Foto: AdobeStock

Mikołaj Fidziński

Gospodarka Europy przetrwała ostatnie wstrząsy lepiej niż oczekiwano, dzięki odporności handlu, inwestycjom związanym ze sztuczną inteligencją oraz ekspansji fiskalnej Niemiec – przekonują ekonomiści EY w swoim najnowszym raporcie European Economic Outlook. Jak oczekują, w miarę słabnięcia presji ze strony cen energii wzrost gospodarczy powinien stopniowo przyspieszać. W strefie euro (po wyłączeniu Irlandii, gdzie dane są zniekształcane przez bardzo zmienną globalną aktywność międzynarodowych korporacji) powinien, zgodnie z prognozami instytucji, wynieść w tym roku 1,2 proc. r/r, a w przyszłym 1,3 proc. (po wzroście o 0,9 i 1 proc. w latach 2024-2025).

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