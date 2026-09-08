Polska rośnie trzy razy szybciej niż strefa euro

Gospodarka Europy przetrwała ostatnie wstrząsy lepiej niż oczekiwano, dzięki odporności handlu, inwestycjom związanym ze sztuczną inteligencją oraz ekspansji fiskalnej Niemiec – przekonują ekonomiści EY w swoim najnowszym raporcie European Economic Outlook. Jak oczekują, w miarę słabnięcia presji ze strony cen energii wzrost gospodarczy powinien stopniowo przyspieszać. W strefie euro (po wyłączeniu Irlandii, gdzie dane są zniekształcane przez bardzo zmienną globalną aktywność międzynarodowych korporacji) powinien, zgodnie z prognozami instytucji, wynieść w tym roku 1,2 proc. r/r, a w przyszłym 1,3 proc. (po wzroście o 0,9 i 1 proc. w latach 2024-2025).