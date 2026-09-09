Najpierw Orange Polska i holenderski APG kupią Nexerę Holding, hurtowego operatora światłowodów za 1,5 mld zł. Według naszych informacji dojdzie do tego najprawdopodobniej do końca września. Jaki będzie wpływ tego przejęcia na tegoroczne wyniki Orange Polska, nie udało nam się ustalić. Spółka stroni od tego typu deklaracji. Być może dlatego, że ma być udziałowcem Nexery krótko: zgodnie z planem Orange i APG mają wnieść nabytek do Światłowodu Inwestycje, czyli swojego joint venture, w którym mają po 50 proc. udziałów.

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Druga transakcja będzie zdecydowanie mniejsza. Jak informowaliśmy w drugiej połowie sierpnia, Jacek Lichota, główny akcjonariusz i prezes notowanej na NewConnect prowadzącej biznes operatora sieci wirtualnej Telestrady przygotowuje się – wraz z podmiotami powiązanymi – do wycofania tego dostawcy usług telekomunikacyjnych z parkietu. Właśnie zrealizował zapowiedź i doszło do formalnego zawiązania porozumienia kilku podmiotów, które chcą wspólnie doprowadzić do delistingu Telestrady, grupy świadczącej usługi telekomunikacyjne m.in. dla więzień.

W skład porozumienia poza Jackiem Lichotą i powiązanymi z nim wehikułami Cathelet i Hugore oraz członkami rodziny: Krzysztofem i Alfredem Lichotami, weszła także sama spółka. Z komunikatu, w którym Telestrada poinformowała o porozumieniu wynika, że w sumie porozumienie dysponuje ponad 75 proc. kapitału spółki. To pula większa niż by wynikało z danych o akcjonariacie Telestrady zamieszczonych na jej stronie relacji inwestorskich.

– Dokupuję akcje spółki, gdyż uważam, że są dobrą inwestycją. Dzisiejsze komunikaty spółki też pokazują kierunek – dążymy wraz z pozostałymi członkami rodziny do skupienia wszystkich akcji spółki – przyznawał w sierpniu Jacek Lichota na naszych łamach.

W ręku innych inwestorów niż porozumienie są akcje odpowiadające prawie 25 proc. kapitału (głosów zapewniają mniej ze względu na uprzywilejowanie części papierów posiadanych przez porozumienie).

Na wtorkowej sesji za walor Telstrady płacono 25 zł, podobnie jak w poniedziałek. Przy tym kursie kapitalizacja grupy wynosi około 50 mln zł. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs był już znacznie wyższy: maksymalnie wynosił 32 zł, potem jednak spadł. Ostatecznie w tym roku spółka podrożała o około 7 proc.

Telestrada swojego czasu zainwestowała w pakiet akcji Cyfrowego Polsatu. Na razie na nich traci.

– Tak, mamy te akcje nadal. Nie jest to, jak wiadomo, nasz sukces. Czekamy cierpliwie wierząc, że sytuacja rodziny Solorzów zostanie ostatecznie uregulowana, a nakładana przez rynek na akcje tej spółki "kara" w postaci dyskonta do wartości godziwej zostanie zniwelowana i Cyfrowy Polsat wróci do poziomu notowań powyżej 30 zł – mówi Jacek Lichota.