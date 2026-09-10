Kraj

  • AZOTY – wyniki za I półrocze
  • ENEA – wyniki za I półrocze
  • ATAL – wyniki za I półrocze
  • BOGDANKA – wyniki za I półrocze
  • MOSTOSTAL ZABRZE – wyniki za I półrocze
  • IMMOBILE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,13 zł dywidendy na papier; wypłata w ratach 27 października i 26 listopada
  • GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Giełdy
  • DEVELIA – wprowadzenie do obrotu giełdowego 6 119 418 akcji serii K
  • WISE ENERGY – wprowadzenie do obrotu giełdowego 32 478 akcji serii B
  • DEKTRA – wypłata 0,30 zł dywidendy na akcję
  • CSTORE – NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej i zmiany nazwy spółki

Świat

  • USA – inflacja producencka w sierpniu, zapasy hurtowników w lipcu, sprzedaż domów na rynku wtórnym w sierpniu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
  • Strefa euro – decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych
  • Niemcy – inflacja konsumencka w sierpniu
  • Turcja – decyzja Banku Centralnego Republiki Turcji w sprawie stóp procentowych