Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 10.09.2026
Wyniki półroczne opublikują m. in.: Azoty, Enea i Mostostal Zabrze; NWZA GPW w składzie Rady Giełdy; decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
Publikacja:
10.09.2026 04:39
10.09.2026 03:00
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Kraj
AZOTY – wyniki za I półrocze
ENEA – wyniki za I półrocze
ATAL – wyniki za I półrocze
BOGDANKA – wyniki za I półrocze
MOSTOSTAL ZABRZE – wyniki za I półrocze
IMMOBILE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,13 zł dywidendy na papier; wypłata w ratach 27 października i 26 listopada
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Giełdy
DEVELIA – wprowadzenie do obrotu giełdowego 6 119 418 akcji serii K
WISE ENERGY – wprowadzenie do obrotu giełdowego 32 478 akcji serii B
DEKTRA – wypłata 0,30 zł dywidendy na akcję
CSTORE – NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej i zmiany nazwy spółki
Świat
USA – inflacja producencka w sierpniu, zapasy hurtowników w lipcu, sprzedaż domów na rynku wtórnym w sierpniu, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Strefa euro – decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych
Niemcy – inflacja konsumencka w sierpniu
Turcja – decyzja Banku Centralnego Republiki Turcji w sprawie stóp procentowych