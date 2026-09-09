Z tego artykułu dowiesz się: Jak zachowuje się kurs Żabki.

Jak analitycy oceniają cenę w wezwaniu.

Która spółka może zastąpić Żabkę w WIG20.

Dlaczego Żabka sprzedaje duże aktywa.

Do 25 września trwają zapisy do sprzedaży akcji Żabki w wezwaniu ogłoszonym przez kanadyjską spółkę Alimentation Couche-Tard, właściciela stacji Circle K. Przewidywana data zawarcia transakcji to 30 września, a rozliczenia 5 października.

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W reakcji na zapowiedź ogłoszenia wezwania kurs rynkowy poszybował w górę i niemal zrównał się z ofertą Kanadyjczyków, wynoszącą 32 zł za akcję. Na takim poziomie utrzymuje się od kilku tygodni. W środę oscylował w okolicach 31,6 zł. Choć zdaniem analityków cena w wezwaniu nie uwzględnia premii za przejęcie kontroli, to nie widać, aby inwestorzy walczyli o więcej. Może doszli do wniosku, że to dobra okazja na wyjście z inwestycji, która od czasu debiutu spółki w 2024 r. niezbyt dawała zarobić (kurs oscylował w okolicach ceny z IPO, czyli 21,5 zł), a zaczęła drożeć dopiero latem 2026 r. na wieść o planowanym przejęciu.

Benefit może zastąpić Żabkę w WIG20

Największym akcjonariuszem Żabki jest pośrednio fundusz CVC, który ma 37,6 proc. akcji. Z kolei PG Investments Company ma 10,01 proc. Oba podmioty zobowiązały się do sprzedaży wszystkich swoich akcji w ramach wezwania. Do sprzedaży walorów zobowiązali się także menedżerowie Żabki, dysponujący łącznie około 10-proc. pakietem. To oznacza, że Kanadyjczycy mają już zagwarantowany pakiet kontrolny (łącznie około 57 proc.).

Jeśli uda im się przejąć Żabkę, wypadnie ona z WIG20. Według najnowszej listy rankingowej opublikowanej przez GPW Benchmark, największe szanse na awans do indeksu blue chips ma Benefit Systems, a na drugim miejscu jest XTB. Poprosiliśmy przedstawicieli Benefitu o skomentowanie ewentualnego wejścia spółki do WIG20.

- Byłoby ono potwierdzeniem pozycji spółki na rynku kapitałowym i jej rosnącej atrakcyjności dla inwestorów. Obecność w indeksie powinna zwiększyć naszą widoczność, szczególnie wśród inwestorów instytucjonalnych i zagranicznych, wspierając długofalowo płynność oraz zainteresowanie akcjami Benefit Systems – mówi Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefit Systems. Zaznacza, że awans do WIG20 spółka traktuje jako efekt konsekwentnego budowania wartości spółki, a nie cel sam w sobie.

- Nasze priorytety operacyjne i strategia pozostają bez zmian – podsumowuje Fojudzki.

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Żabka sprzedaje aktywa

Żabka została założona przez Mariusza Świtalskiego. Ma ponad 13 tys. franczyzowych sklepów. W I półroczu otworzyła 778 nowych placówek, a w całym roku planuje otwarcie ponad 1300. Zgodnie z długoterminowym planem rozwoju, do końca 2028 r. sieć ma liczyć około 16 tys. sklepów, czyli o 1 500 więcej niż zakładano w momencie debiutu na GPW.

W I półroczu skonsolidowane przychody zwiększyły się rok do roku o 14,7 proc. do 14,7 mld zł. Żabka rośnie szybciej niż rynek, co jest efektem zwiększającej się z kwartału na kwartał dynamiki sprzedaży porównywalnej (LfL) oraz ekspansji sieci.

Na koniec czerwca 2026 r. grupa wypracowała dodatnie przepływy pieniężne wynoszące 1 242 mln zł wobec 1 165 mln zł w I półroczu 2025 r. Wskaźnik długu netto do skorygowanego wyniku EBITDA po uwzględnieniu czynszów (z wyłączeniem zobowiązań leasingowych) spadł do 0,7 z 1,2 rok wcześniej.

Tymczasem w grupie trwają przetasowania w strukturze aktywów, a ich elementem jest opublikowana właśnie informacja o planowanej sprzedaży nieruchomości. Spółki zależne Żabki zawarły z firmą Unicorn (grupa LCN Capital Partners) przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, obejmującą zbycie dwóch centrów logistycznych. Szacunkowa wartość transakcji to 110 mln euro. Przedwstępna umowa jest połączona z zawarciem długoterminowych umów najmu zwrotnego tych obiektów przez Żabkę. W efekcie handlowa spółka będzie nadal korzystać z obu obiektów, ale na innej zasadzie - w oparciu o umowy najmu zawarte na okres minimum 15 lat.

Zarząd podkreśla, że transakcja stanowi realizację przyjętego przez Żabkę modelu finansowania rozwoju sieci logistycznej, polegającego na realizacji obiektów logistycznych w formule inwestorskiej, a następnie ich sprzedaży z jednoczesnym zawarciem długoterminowych umów najmu zwrotnego.