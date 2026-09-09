Z tego artykułu dowiesz się: Jak GTA 6 wpływa na tegoroczny kalendarz premier.

Jakie premiery szykuje CD Projekt.

Kiedy na rynek trafi nowa gra od One More Level.

Ile warte są akcje polskich studiów.

Tegoroczny kalendarz nowych gier wygląda niestandardowo – listopad jest niemal pusty, bo nikt nie chce się zderzyć z zaplanowaną na 19 listopada premierą „GTA 6” od Rockstar Games. Sprawdziliśmy, jakie plany na najbliższe miesiące mają polskie studia. Najbliżej premiery jest „Black Gold: Oil Drilling Simulator”, który trafi na rynek 10 września. Za grę odpowiada CreativeForge Games.

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Odświeżony Geralt

Z kolei na 29 września zaplanowano premierę „Wiedźmina 3: Dziki Gon – Remaster”, czyli ulepszonej wersji flagowej gry CD Projektu.

Remaster trzeciej odsłony wiedźmińskiej sagi będzie zawierał oba dodatki – „Serca z kamienia” oraz „Krew i wino”. Posiadacze gry dostaną darmową aktualizację do nowej wersji. Ma ona zawierać usprawnienia wizualne, zwiększoną wydajność i nowy system rozwoju postaci.

Nowa wersja gry ukaże się jako darmowa aktualizacja dla wszystkich posiadaczy gry na GOG, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S.

„Wiedźmin 3” sprzedał się w ponad 65 milionach egzemplarzy, a cała seria w ponad 90 milionach kopii. Trzeci dodatek do tej gry – „Pieśni przeszłości” – trafi na rynek w 2027 r. Z kolei w 2028 r. odbędzie się wyczekiwana premiera czwartej części „Wiedźmina”.

One More Level pod lupą

Najbliższy czas będzie też ważny dla innej giełdowej spółki – One More Level. Jej nowa gra „Valor Mortis” zadebiutuje 13 października na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Od dnia premiery gra będzie też dostępna w usłudze Xbox Game Pass.

Ze spółki właśnie napłynęły ciekawe wieści: zapowiedziała prace nad nowym dodatkiem.

– Premiera „Valor Mortis” nie będzie końcem prac nad grą, ale początkiem kolejnego etapu. Jeszcze przed debiutem rozpoczynamy produkcję płatnej zawartości dodatkowej. Finansowanie DLC oraz obsługi gry po premierze zapewni Lyrical Games – zapowiedział Szymon Bryła, prezes One More Level.

„Valor Mortis” jest pierwszą grą w historii spółki, do której ma ona pełnię praw autorskich.

Co planują studia

Tradycyjnie dużo dzieje się w grupie PlayWaya. O to, jakie są plany na najbliższe miesiące zapytaliśmy prezesa Krzysztofa Kostowskiego.

– Mamy dużo premier, a ich potencjał obserwujemy najczęściej w raporcie 72 godziny po premierze. Czasem mała gra może okazać się ważna, tak było ostatnio z „Ore Factory” – podkreśla prezes Kostowski.

Wycena PlayWaya w ostatnich miesiącach utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie w okolicach 1,6 mld zł. Daje mu to drugą pozycję w sektorze gier na giełdzie za CD Projektem (23 mld zł). W przypadku tej ostatniej spółki rekomendacje analityków wskazują średnio na kilkuprocentowe niedowartościowanie akcji. Dla PlayWaya znaleźliśmy tylko jeden aktualny raport – według niego wartość fundamentalna akcji jest o ponad jedną piątą wyższa od obecnego kursu.

Jeszcze wyższy potencjał do zwyżki – bo aż 69 proc. – implikuje raport Trigona dla Bloober Teamu. Analitycy uważają, że postępy, jakie ta firma osiągnęła w ostatnich latach, nie znajdują pełnego odzwierciedlenia w jej wycenie. Tymczasem najbliższe miesiące dla krakowskiego studia również zapowiadają się ciekawie. Podczas niedawnych targów Gamescom spółka przedstawiła materiał z „Cronos: Lazarus” – nadchodzącego dodatku do gry „Cronos: The New Dawn”, która miała udaną premierę 5 września 2025 r.