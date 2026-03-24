Jeden z największych dostawców usług telekomunikacyjnych w Polsce – Grupa P4 powstała z połączenia sieci komórkowej Play i telewizji kablowej UPC – opublikował sprawozdanie roczne za miniony rok. Rok 2025 r. z 10,5 mld zł przychodu, co oznacza wzrost o 3,5 proc. w porównaniu z 2024 r. Także zysk netto firmy kontrolowanej przez francuski Iliad zaliczył nowy rekord.
Jak podał telekom kierowany przez Kennetha Campbella, najszybciej – o 6,5 proc. – powiększyły się wpływy z usług mobilnych. Natomiast przychody z usług stacjonarnych i dla domu (przewodowy i radiowy internet, telefonia VoIP, telewizja, sprzedaż dostępu do platform streamingowych etc.) urosły tylko o 0,3 proc., co pokazuje po raz kolejny, że to właśnie cenami usług przewodowego internetu telekom walczy dziś najmocniej o nowych klientów.
Czytaj więcej
Przegonić Orange Polska w segmencie usług przewodowych to nasza ambicja – mówi „Parkietowi” Ken Campbell, nowy prezes operatora sieci Play. Jakie w...
Play, który ma ambicje, aby przegonić największego dostawcę usług przewodowych – Orange Polska – przez pierwsze półrocze 2025 r. notował spadki liczby abonentów usług stacjonarnych i dla domu, ale od trzeciego kwartału trend się zmienił. W całym ubiegłym roku grupa wykazała wzrost o 21 tys. i zakończyła grudzień z 2,14 mln klientów w tym segmencie.
W samym czwartym kwartale przychody Grupy P4 wyniosły 2,75 mld zł, o 5,5 proc. więcej rok do roku. Widoczne przyspieszenie to efekt rozwoju segmentu usług innych niż dla konsumentów: rozliczeń międzyoperatorskich, hurtowych, sprzedaży usług M2M i dla przedsiębiorstw (plus 12,1 proc. rok do roku). Ale też znowu rosły wpływy ze sprzedaży smartfonów i innych urządzeń (plus 8,6 proc.), których sprzedaż telekom promował.
Według Play, do czynników, które przyczyniły się do wzrostu przychodów grupy należy przede wszystkim wzrost liczby aktywnych klientów usług mobilnych (wzrost o 1,3 proc. do 13,5 mln). Przekłada się to na wzrost liczby klientów mobilnych o 173 tys. (ale w ostatnim kwartale ub.r. tylko o 9 tys.). To wypadkowa dwóch przeciwstawnych trendów. Komórkowa sieć notuje przyrosty w segmencie usług abonamentowych, a spadki liczby aktywnych klientów prepaid czemu stara się zapobiegać kierując do nich szereg akcji reklamowych.
Ostatecznie klienci kontraktowi stanowili na koniec grudnia 73 proc. całej bazy aktywnych klientów operatora, podczas gdy rok wcześniej 72 proc.
Play wykazuje także ogólną liczbę świadczonych usług mobilnych (uwzględnia niewykorzystywane karty SIM, ale nie obejmuje kart M2M). W tym ujęciu grupa zanotowała spadek klientów o 1,4 proc. do 16,15 mln.
„Play w dalszym ciągu dąży do utrzymania równowagi pomiędzy zyskownością a wzrostem bazy, m.in. poprzez oferowanie większej liczby usług za wyższą cenę abonamentu oraz usług konwergentnych skierowanych do określonych klientów” – podała telekomunikacyjna grupa komentując dane o klientach.
Czytaj więcej
Rok temu zrobił to Play, a od kwietnia tego roku Orange Polska podnosi ceny wszystkim klientom z konkretnym typem umowy. Drożeją też abonamenty za...
O tym, że ceny usług telekomunikacyjnych w ub.r. rosły, świadczy wzrost ARPU (średni przychód na klienta usług mobilnych Play w miesiącu). W 2025 r. urósł o 5,1 proc. do 33,4 zł (bez VAT). W samym czwartym kwartale było to odpowiednio 33,9 zł i 3,4 proc.
Szybciej niż przychody powiększył się zysk EBITDAaL Grupy P4. Wynik ten urósł w ub.r. o 6,4 proc. do 4,3 mld zł (wzrost marży o 1,1 pkt proc. do 40,8 proc.).
Także zysk operacyjny i netto Grupy P4 nieznacznie wzrosły w porównaniu z danymi z 2024r. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 2,88 mld zł (2,87 mld zł rok wcześniej), a na czysto grupa zarobiła 1,43 mld zł (1,42 mld zł przed rokiem).
Na wynik netto dodatnio wpłynął zysk ze sprzedaży infrastruktury pasywnej (wież i masztów) do hiszpańskiego Cellneksu, skacząc w ub.r. do ponad 500 mln zł z 204 mln zł w 2024 r.
Telekom podał, że wzrost EBITDAaL wynikał z lepszych przychodów operacyjnych (wzrost przychodów z usług mobilnych o 328 mln zł), wygaśnięcia umów serwisowych po akwizycji UPC Polska oraz efektywnego zarządzania kosztami.
Co oznacza to ostatnie? Play mocno ograniczył wydatki na reklamę i marketing (o około jedną czwartą) oraz usługi IT (o połowę) – wynika z raportu telekomu. W ten sposób zaoszczędził 120 mln zł.
Ze sprawozdania telekomu wynika, że w ub.r. ograniczał on nadal sieć salonów marki Play do 681 (z 699 rok wcześniej). Większość z nich prowadzą dealerzy – niezależne podmioty zewnętrzne. Na GPW należy do nich Grupa Eurotel, której spółka zależna – Viamind – prowadzi sklepy Play.
In minus na poziom EBITDAaL działały wyższe koszty dzierżawy stacji bazowych i niższe przychody z programu build-to-suit. P4 buduje sieć masztów dla Cellneksu (Hiszpanie), a łącza przewodowe dla joint venture Polski Światłowód Otwarty, w którym ma 50 proc. udziałów.
2025 r. był dla Grupy P4 rokiem niższych wydatków inwestycyjnych w infrastrukturę. Wyłączając opłaty za rezerwację częstotliwości, inwestycje grupy spadły o 17,3 proc. Ich część pochłonęła rozbudowa sieci nadajników i nowa sieć rdzeniowa. Na koniec grudnia świadczyła usługi na 13 175 stacjach bazowych (plus 749 w rok). Zasięg jej sieci 3G 4G i 5G wynosił odpowiednio 98,8 proc., 99,5 proc. i 88 proc. populacji Polski – podał Play.
P4 stopniowo wyłącza sieć 3G zastępując ją sieciami 4G i 5G „Do tej pory projekt objął 67,9 proc. populacji znajdującej się w zasięgu operatora” – podano.
Z punktu widzenia inwestorów ważną pozycją w wynikach telekomów są wolne przepływy gotówkowe, czyli potencjalnie pieniądze na wcześniejszą spłatę długu lub wypłatę dywidendy. Grupa P4 w 2025 r. wygenerowała 3,2 mld zł gotówki z działalności operacyjnej (OFCF), o 17,9 proc. więcej niż w 2024 r.
Cieszyć się z tego może Grupa Iliad, właściciel Play. W 2025 r. polska grupa wypłaciła francuskiemu udziałowcowi ponad 1 mld zł z tytułu dywidendy i zaliczki na jej poczet. Było sporo mniej niż rok wcześniej.
Iliad podkreślił w opublikowanym dziś sprawozdaniu, że jest najszybciej rosnącym telekomem w Europie i zapowiedział, że w 2026 r. wypracuje więcej gotówki.
Na koniec grudnia jako grupa zatrudniał 17,7 tys. osób, o 500 mniej niż rok wcześniej. Grupa P4 nie podała na razie skali zatrudnienia na koniec minionego roku. Rok temu dane za 2024 r. zawierał je raport niefinansowy o odpowiedzialności środowiskowej i społecznej (ang. ESG). Tym razem P4 takiego sprawozdania nie opublikowała sama. Ma je przedstawić jako element swojego raportu właściciel.
