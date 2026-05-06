Movie Games ustaliło termin premiery gry „Drug Dealer Simulator 2” na konsole na 17 czerwca 2026 r. Zarząd nie ukrywa, że wiąże z tym tytułem duże nadzieje.

Czekając na premierę

Mateusz Wcześniak, prezes Movie Games podkreśla, że pojawienie się flagowej gry studia na konsolach umożliwi spółce dopełnienie monetyzacji tego IP, a zarazem będzie stanowiło koło zamachowe kampanii marketingowej kolejnej części tytułu.

- Warto zaznaczyć, że w przypadku tej premiery Movie Games posiada 100 proc. przychodów, w przeciwieństwie do konsolowej premiery „DDS 1”, gdzie współpracowaliśmy z wydawcą. Tutaj jesteśmy samodzielnym wydawcą – przypomina prezes. Dodaje, że ta premiera jest dla studia przełomowa, ponieważ zależy mu na symultanicznych premierach gier na konsolach i PC.

- Dzięki tej premierze zdobywamy niezbędne know how. Co ważne, to pierwsza gra z opcją co-op, jaką będziemy wydawali na konsole – mówi prezes.

W zeszłym roku premierę na konsolach miała pierwsza część „DDS”. Było to pięć lat po premierze wersji na PC. Mimo tego sprzedaż znacząco przekroczyła oczekiwania zarządu.

- Biorąc pod uwagę różnicę w premierze na PC-ty i konsole, był to bardzo dobry wynik. Widzimy, że IP „DDS” jest bardzo żywe i posiada aktywną społeczność. Druga część gry cieszy się znacznie wyższym zainteresowaniem – sygnalizuje szef studia.

Jakie plany

Tymczasem na zaawansowanym etapie są też prace nad nowym „DDS 3”.

- Mamy możliwość zobaczenia fragmentów gry w finalnej jakości. Ona nas bardzo satysfakcjonuje. Pomijając kwestie graficzne, warto wspomnieć, że dostarczymy wszystkie aspekty, o które prosili gracze, takie jak jeżdżenie samochodem albo strzelanie. Mamy nadzieję, że umożliwi to przeskalowanie tego tytułu poprzez dopełnienie wizji bycia dilerem narkotyków w jej pełnym obrazie - mówi prezes.

„DDS 3” będzie wykonywany przez wewnętrzny zespół spółki. Duże nadzieje pokłada ona również w „Road Truckers New Beginning”, czyli grze tworzonej przez członka jej grupy, Road Studio. W tym przypadku Movie Games jest wydawcą.

- To kolejna produkcja, w której możemy wcielić się w życie kierowcy ciężarówki. Po sukcesie pierwszej części podjęliśmy decyzję o tym, że w przeciwieństwie do poprzedniej części to my sami będziemy wydawcą dla tego tytułu, tak aby całe przychody pozostały w grupie kapitałowej - informuje prezes. Z jego wypowiedzi wynika, że to właśnie ta gra powinna być kolejną premierą po wersji konsolowej „DDS 2” w tym roku.

- To nie koniec niespodzianek na ten rok - zaznacza prezes.

Movie Games nie podaje prognoz finansowych. Zapowiadane premiery powinny sprawić, że 2026 r. będzie udany. Ze sprawozdania finansowego wynika, że rezultaty za 2025 r. były słabe. Zarówno na poziomie operacyjnym, jak i netto była strata, a przychody i EBITDA rok do roku spadły.

Zarząd podkreśla, że 2025 był ostatnim rokiem, kiedy widać było w wynikach odpisy wynikające z utraty wartości spółek z grupy, które powstawały w wyjątkowej fazie rynku gier w latach 2020-2021 (tzw. covidowa hossa). Ponadto 2025 był rokiem premiery jedynie wersji konsolowych „DDS 1”.

W branży gier widać rosnącą konkurencję. Według najnowszego raportu Games-Stats.com w samym tylko I kwartale 2026 r. na Steamie wydanych zostało około 7000 gier. Dla porównania: kiedy premierę miał pierwszy „DDS”, tyle gier wydawano rocznie.