Wirtualna Polska Holding (WP Holding lub WPH) przesunęła publikację sprawozdania finansowego za I kwartał br. na koniec maja, ale podzieliła się z inwestorami wstępnymi szacunkami podstawowych pozycji.

Grupa, do której należy portal horyzontalny Wp.pl czy biuro turystyczne Wakacje.pl, a za granicą Invia i Szállás, wykazała po trzech miesiącach 2026 r. 543,3 mln zł przychodów gotówkowych oraz 97,8 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (skorygowana EBITDA).