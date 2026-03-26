Za inwestycyjnym szczytem, czyli rok 2025 w telekomunikacji w Polsce

Rozbudowa łączy szybkiego dostępu do internetu w technologii światłowodowej i radiowej (4G i 5G), przejęciaoperatorów infrastrukturalnych przez największych graczy hurtowych, walka o abonentów internetu i podłączonych do niego urządzeń przy zachowaniu jak najwyższych cen, podwyżki cen za telefon oraz automatyzacja procesów to główne trendy widoczne na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w 2025 roku.

Ponad 68 mln kart SIM

Mimo zaawansowanego stopnia rozwoju rynku widać, że operatorzy mobilni są w stanie nadal sprzedawać kolejne usługi. Kupują je zarówno osoby indywidualne, jak i firmy. W 2025 r. – według szacunków Orange – liczba aktywowanych kart SIM w Polsce urosła o 6 proc. (4 mln) do 68 mln.

Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska.

Telekom, kierowany przez Liudmiłę Climoc, szacuje swój udział w tym torcie na około 30 proc.:, zakończył rok z ponad 20,1 mln kart SIM, powiększając tę pulę o ponad 1,5 mln, czyli najsilniej na tle konkurencji. Drugie miejsce pod względem udziału w ogólnym rynku kart SIM należało najprawdopodobniej do Grupy P4 (Play). Jaki ten udział jest, trudno jest jednak oszacować, ponieważ nie dzieli się on danymi o kartach M2M (karty telemetryczne, instalowane np. w licznikach energii, wody czy rowerach miejskich), a ich liczba dynamicznie rośnie, co widać po pomarańczowej konkurencji. Bez M2M na koniec minionego roku obsługiwał 16,52 mln kart SIM (spadek o 0,23 mln). Dawało mu to najprawdopodobniej pierwsze miejsce pod względem wykorzystania przez gospodarstwa domowe i pracowników firm.