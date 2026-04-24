– Mamy bogatą agendę działań sprzedażowych na drugi kwartał. Proszę być czujnym – powiedziała w czwartek Liudmila Climoc, szefowa Orange Polska podczas telekonferencji z analitykami poświęconej prezentacji wyników grupy za I kwartał 2026 r. Nie bez powodu. Część biur maklerskich uważa, że główny biznes telekomu hamuje. Kurs akcji grupy po miesiącach zwyżek zareagował spadkiem.

Analitycy: wygasa dynamika kluczowych usług, coraz mniej nowych abonentów światłowodu

– W minionym kwartale dostrzegamy wygasanie dynamiki wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych w ujęciu rok do roku i w naszej ocenie należy liczyć się z kontynuacją tego trendu w kolejnych okresach – ocenił Maciej Bobrowski z BDM.

– Pod względem sprzedażowym pierwszy kwartał 2026 r. nie robi zbyt dużego wrażenia: tempo wzrostu przychodów obniża się, mało zachęcająca jest dynamika wskaźnika ARPO z usług komórkowych (tylko plus 1 proc. rok do roku), a nominalnie liczba nowych przyłączonych abonentów światłowodu jest najniższa od pierwszego kwartału 2019 r. – skomentował Marcin Nowak z Ipopema Securities.

Flagową usługą Orange jest internet po światłowodzie. W pierwszym kwartale br. liczba jej abonentów powiększyła się o 34 tys. do 1,76 mln, licząc od końca grudnia. Dla porównania rok wcześniej w tym samym okresie urosła o 39 tys., a przez pierwsze trzy miesiące 2024 r. o 45 tys.

Zarząd Orange Polska: dobre perspektywy na drugi kwartał

Jacek Kunicki odpowiedzialny za finanse Orange Polska zapewnił, że zarząd z optymizmem patrzy w najbliższą przyszłość. – Widzimy dobre perspektywy dla przychodów w drugim kwartale – powiedział analitykom. – Spodziewamy się wzrostu przychodów z usług telekomunikacyjnych o 4,8 proc. rok do roku – dodawał.

– To znaczy, że zdaniem zarządu spółce uda się spłaszczyć lekko spowalniający trend, co w okolicznościach spowalniającej inflacji wydaje się być pozytywem – komentuje Paweł Puchalski, specjalista z Santander Biuro Maklerskie.

Jak? Poza ilościową sprzedażą dostępu do internetu o wysokich przepływnościach (światłowód, 5G) w ostatnich latach głównym źródłem wzrostu przychodów telekomów w Polsce są wzrosty cen usług i abonamentów. W minionym kwartale Orange Polska podniósł ceny abonamentów o 5 zł. Będzie to widać w kolejnych sprawozdaniach, ale i w pierwszym kwartale rachunki klientów Orange Polska były wyższe niż rok temu.

Posiadacze pakietów Orange Love płacili średnio 132,3 zł (plus VAT), o 4,2 proc. więcej niż przed rokiem. Abonenci szerokopasmowego dostępu do internetu – 71 zł (plus 3 proc. rok do roku). Średni rachunek za usługi telefonii mobilnej był wyższy niż przed rokiem tylko o 0,9 proc. i wyniósł 30 zł (plus VAT), co Orange Polska tłumaczy rosnącym udziałem w strukturze sprzedaży submarek (Nju Mobile, Flex).

Spadek ARPO (średni przychód z oferty bez VAT) telekom zanotował w segmencie pre-paid (4,8 proc. do 15,4 zł rok do roku). Zarząd tłumaczy działaniami „ukierunkowanymi na wartość” w IV kw. 2024 r. i I kw. 2025 r., czyli mówiąc prościej – wysokimi poziomami ARPO w minionych latach, które teraz trudno pobić.

Zwrot VAT-u podbił wyniki

Po pierwszych trzech miesiącach br. przy 3,18 mld zł przychodu (wzrost o 2,9 proc. rok do roku) Orange Polska wykazał 913 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację i koszty leasingu (EBITDAal, plus 9,5 proc. wobec danych porównywalnych), 443 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 42 proc.) i 295 mln zł zysku netto (wzrost o 54 proc.).

Średnia prognoz biur maklerskich wg PAP mówiła, że pozycje te będą miały wartość odpowiednio 3,19 mld zł, 879,6 mln zł, 402 mln zł zysku operacyjnego oraz 253 mln zł.

Kwartalne wyniki finansowe Orange Polska przebiły oczekiwania biur maklerskich, ale za sprawą jednorazowego zdarzenia: 28 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT od tzw. „złych długów”. Telekom uzyskał większe wpływy ze sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem.

Komentując wpływ zwrotu VAT zarząd telekomu podał, że wyłączając to jednorazowe zdarzenie, jego EBITDAaL była większa o 6,1 proc. rok do roku.

Zarząd podniesie prognozę zysku?

Mimo wszystko zdaniem Liudmily Climoc, wyniki sprzedażowe i finansowe za pierwszy kwartał to zapowiedź silnych wyników w całym 2026 r. – W wyraźny sposób dążymy do górnego przedziału widełek dla EBITDAal w całym 2026 r. – zasygnalizował Jacek Kunicki.

Mimo tego w czwartek zarząd Orange Polska nie podniósł rocznego planu, ale go podtrzymał. – Orange Polska jest znane z konserwatywnego podejścia do prognoz, a przed spółką drugi kwartał, gdzie do pobicia jest EBITDAaL uwzględniająca istotne pozytywne zdarzenie jednorazowe (76 mln zł) – nie dziwi się Paweł Puchalski.

Plan telekomu zakłada, że przychody urosną w niskim jednocyfrowym tempie, EBITDAal o 3-5 proc., eCAPEX (wydatki inwestycyjne minus wpływy ze sprzedaży nieruchomości) około 1,8 mld zł, a organiczne przepływy pieniężne co najmniej 1,1 mld zł.

Ilu klientów ma Orange Polska

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych Orange Polska na koniec marca wynosiła 1,87 mln (plus 4 proc. rok do roku).

Ogólna liczba klientów stacjonarnego internetu wzrosła o 2 proc. rok do roku do 2,95 mln (licząc z usługą radiową LTE lub 5G dla domu, której używało 641 tys. abonentów). Wzrostowi liczby abonentów światłowodu towarzyszył spadek (o 32 tys. do 548 tys. w kwartał) abonentów internetu w technologii miedzianej, z której telekom stopniowo rezygnuje.

Liczba kart SIM w sieci Orange Polska wyniosła na koniec kwartału 20,23 mln (plus 100 tys. w kwartał). W segmencie post-paid było ich 15,89 mln, o 128 tys. więcej niż na koniec grudnia. Połowa tego przyrostu to efekt wzrostu liczby kart SIM typu M2M (do 5,73 mln).

W segmencie pre-paid kart ubyło wobec wyniku z końca grudnia. Telekom obsługiwał ich 4,34 mln wobec 4,37 mln na koniec 2025 r. Zdaniem Kunickiego użytkownicy pre-paid migrują do ofert abonamentowych.