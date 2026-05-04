"Zidentyfikowane potrzeby kapitałowe odzwierciedlają naszą ambicję wejścia w fazę dynamicznego wzrostu - równoległego dalszego rozwoju i wdrażania technologii, jak i wzmocnienia kompetencji sprzedażowych i marketingowych. Koncentrujemy się dziś nie tylko na dalszym doskonaleniu rozwiązań, ale przede wszystkim na ich skutecznej komercjalizacji. Widzimy rosnące zapotrzebowanie na technologie komunikacji kwantowej, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa danych i infrastruktury krytycznej, i chcemy aktywnie budować swoją pozycję w tym segmencie rynku. Naszym celem jest rozwój skalowalnego modelu biznesowego opartego na własnym IP i kompetencjach budowanych w projektach międzynarodowych" - powiedziała prezes Anna Kamińska, cytowana w komunikacie.

Jednocześnie, zgodnie ze swoimi dotychczasowymi deklaracjami, spółka zamierza kontynuować współfinansowanie działalności badawczo-rozwojowej ze środków zewnętrznych, w tym w ramach programów krajowych i międzynarodowych, w szczególności projektów realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Około 50-65% planowanych środków ma zostać przeznaczone na kontynuację działalności badawczo-rozwojowej oraz dalszą rozbudowę organizacji. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój działalności biznesowej oraz komercjalizację produktów, wskazano również.

Spółka nie wyklucza, że realizacja strategii - w tym osiągnięcie wskazanych celów - może być wspierana poprzez przejęcia lub częściowe przejęcia podmiotów komplementarnych technologicznie lub biznesowo.

Creotech Quantum to polska spółka zajmująca się rozwojem i komercjalizacją technologii kwantowych. Rozwija kilka kluczowych linii produktowych. Obejmują one systemy kwantowej dystrybucji kluczy (QKD), umożliwiające bezpieczną komunikację opartą na zjawiskach mechaniki kwantowej, a także komponenty i podsystemy wykorzystywane w komputerach kwantowych. Ważnym obszarem działalności są również precyzyjne systemy synchronizacji czasu w technologii White Rabbit oraz wysokoczułe, szybkie kamery CMOS. W 2026 r. spółka zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w Warszawie.