Akcje koncernu Meta spadły o około 7 proc. w środowym handlu posesyjnym w środę po tym, jak spółka poinformowała o niższych niż oczekiwano nakładach kapitałowych, (capex) oraz nie spełniła oczekiwań co do wzrostu liczby użytkowników. Jej zysk na akcję wyniósł 7,31 USD wobec oczekiwanych 6,79 USD Przychód sięgnął 56,31 mld USD wobec spodziewanych 55,45 mld USD Przychody wzrosły o 33 proc. rok do roku, co oznacza najszybszy kwartał pod względem wzrostu od 2021 roku

Ten skok odzwierciedlał skupienie się prezesa Meta Marka Zuckerberga na inwestycjach w sztuczną inteligencję, które wzmocniły podstawowy biznes reklamowy spółki. Zuckerberg przez ostatnie trzy miesiące kontynuował pogłębioną ekspansję swojej firmy w obszarze sztucznej inteligencji, po zmianie strategii, którą zainicjował w czerwcu inwestycją w wysokości 14,3 mld USD w Scale AI oraz zatrudnieniem prezesa Alexandr Wanga

Spółka podała, że w pierwszym kwartale liczba codziennie aktywnych osób (DAP) wyniosła 3,56 miliarda, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, ale jednocześnie spadek o ponad 5 proc. w stosunku do czwartego kwartału. Analitycy prognozowali, że DAP wyniesie 3,62 miliarda. Meta stwierdziła, że za spadek odpowiada wojna w Iranie oraz „ograniczenie dostępu do WhatsApp w Rosji”.

Nakłady kapitałowe wyniosły 19,84 mld USD co jest poniżej średniej szacowanej kwoty 27,57 mld USD Jednak Meta poinformowała, że capex na cały rok wyniesie od 125 mld do 145 mld USD w porównaniu z poprzednim przedziałem 115–135 mld USD .- Odzwierciedla to nasze oczekiwania dotyczące wyższych cen komponentów w tym roku oraz, w mniejszym stopniu, dodatkowych kosztów centrów danych potrzebnych do zapewnienia mocy obliczeniowej w przyszłych latach — poinformowała Meta w komunikacie dotyczącym wyników.

Jakie wyniki miał Alphabet?

Koncern Alphabet (Google) opublikował wyniki za pierwszy kwartał po zamknięciu sesji giełdowej w środę, wykazując przychody, które przekroczyły oczekiwania dzięki dynamicznie rozwijającemu się biznesowi chmurowemu. Akcje spółki wzrosły po publikacji raportu. Zysk na akcję sięgnął 5,11 USD a przychód 109,9 mld USD wobec 107,2 mld USD średnio prognozowanych przez analityków. (Prognozy mówiły też o 2,63 USD zysku na akcję, ale liczonego według innych metodologii.) Spółka pobiła oczekiwania Wall Street dotyczące przychodów, notując wzrost o 20 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Był to najwyższy wskaźnik wzrostu w jakimkolwiek kwartale od 2022 roku

- Nasze rozwiązania AI dla przedsiębiorstw po raz pierwszy stały się głównym czynnikiem wzrostu w segmencie chmurowym w pierwszym kwartale — powiedział analitykom podczas konferencji wynikowej prezes Sundar Pichai.

Liczba płatnych miesięcznie aktywnych użytkowników Gemini Enterprise wzrosła o 40 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem — poinformował Pichai w komunikacie. Spółka zaktualizowała również prognozę nakładów kapitałowych na 2026 rok do przedziału 180–190 mld USD w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 175–185 mld USD Dyrektor finansowa Anat Ashkenazi poinformowała również, że oczekuje „znacznego wzrostu” nakładów kapitałowych w 2027 roku w porównaniu z 2026 rokiem Alphabet podał, że w ciągu kwartału wydał na nakłady kapitałowe 35,7 mld USD Kwota ta obejmuje nieruchomości, serwery, centra danych i inną infrastrukturę.

- W najbliższym czasie jesteśmy ograniczeni pod względem mocy obliczeniowych” — powiedział Pichai podczas konferencji wynikowej.

Jakie wyniki miał Microsoft?

Microsoft poinformował w środę wieczorem o lepszych niż oczekiwano wynikach kwartalnych i przekazał inwestorom, że nakłady kapitałowe na cały rok osiągną 190 mld USD z powodu gwałtownie rosnących kosztów pamięci. Jego zysk na akcję wyniósł 4,27 USD wobec oczekiwanych 4,06 USD Przychody sięgnęły 82,89 mld USD wobec prognozowanych 81,39 mld USD Przychody Microsoftu wzrosły o 18 proc. rok do roku w kwartale, który zakończył się 31 marca. Zysk netto wyniósł 31,78 mld USD co oznacza wzrost w porównaniu z 25,82 mld USD w tym samym kwartale rok wcześniej.

Dyrektor finansowa Microsoftu, Amy Hood, zapowiedziała przychody w czwartym kwartale fiskalnym na poziomie od 86,7 mld do 87,8 mld USD Microsoft przewiduje wzrost chmury Azure w przedziale od 39 proc. do 40 proc. Microsoft podał, że w trzecim kwartale fiskalnym nakłady kapitałowe i leasingi finansowe wyniosły 31,9 mld USD co oznacza wzrost o 49 proc. i wartość niższą niż konsensus na poziomie 34,9 mld USD wśród analityków. Prognozując nakłady kapitałowe na poziomie 190 mld USD w 2026 roku co oznaczałoby wzrost o 61 proc. w porównaniu z 2025 rokiem Amy Hood powiedziała podczas konferencji telefonicznej, że spodziewa się wpływu wyższych cen komponentów w wysokości 25 mld USD Konsensus Visible Alpha zakładał capex na poziomie 154,6 mld USD W całym sektorze technologicznym dostawcy infrastruktury są zmuszeni płacić więcej za pamięć, która znajduje się w środku globalnego niedoboru spowodowanego popytem na sztuczną inteligencję.