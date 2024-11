Notowania spółki Neptis oscylują obecnie w okolicach 86-87 zł, co przekłada się na kapitalizację wynoszącą około 87 mln zł, a więc z nawiązką wystarczającą do przeniesienia notowań z NewConnect na rynek główny (minimum to 12 mln euro). Spółka dziś potwierdziła, że ma takie plany. Zmierza je zrealizować jeszcze w tym roku. Podała też informacje o programie lojalnościowym dla akcjonariuszy.

Co inwestorom oferuje Neptis?

Do programu, który rozpoczyna się 6 listopada, będą mogli przystąpić akcjonariusze posiadający co najmniej 10 akcji. Otrzymają możliwość uzyskania zniżek na flagowe produkty i usługi spółki.

- Poprzez uruchomienie programu dla akcjonariuszy chcemy, żeby na preferencyjnych warunkach mogli skorzystać z naszej oferty. Będą mieli możliwość zakupu m.in. naszych urządzeń czy usług. Nie określiliśmy jeszcze daty końca programu, więc szykujemy dużo atrakcyjnych propozycji, które będzie można obserwować na naszej firmowej stronie internetowej - zapowiada Adam Tychmanowicz, prezes Neptisu.

Spółka informuje, że pierwsza promocja potrwa do końca listopada 2024 r., a obejmować będzie urządzenie Yanosik GTR z rocznym abonamentem, które Neptis zaoferuje uczestnikom programu za 999 zł, podczas gdy obecnie tzw. regularna cena tego urządzenia to 1139 zł.