"O przejściu na główny parkiet myśleliśmy już od kilku lat. Za nami dużo pracy nad przygotowaniem spółki do działania w innej rzeczywistości. Chcemy popracować nad zwiększeniem rozpoznawalności i świadomości, że Neptis to Yanosik. Planujemy wyjść do nowych inwestorów i pokazać im, co robimy oraz jaki jest w tym potencjał" - skomentował prezes Neptis Adam Tychmanowicz, cytowany w komunikacie.

Do obrotu na głównym rynku GPW zostaną dopuszczone akcje serii B, C i D. Debiut na rynku regulowanym odbędzie się 18 grudnia 2024 r. Od lipca 2014 r. akcje spółki są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Przeniesienie notowań na rynek główny GPW nastąpi bez emisji nowych akcji.

Głównym źródłami przychodów Neptis są sprzedaż urządzeń stanowiących jeden z elementów systemu Yanosik i abonamentów do nich, reklama w aplikacji, sprzedaż danych oraz ubezpieczeń.

"Wierzę, że wejście na główny parkiet jest dla naszej spółki kompletne nowym otwarciem. Mimo, że nieustanie się rozwijamy, to chciałbym, aby rynek kapitałowy w momencie zwiększonych potrzeb finansowych pomógł nam w dalszym skalowaniu biznesu. Mam również nadzieję, że zwiększy to płynność i obroty na akcjach Neptis, a nowi inwestorzy dostrzegą potencjał drzemiący w Yanosik" - podsumował Tychmanowicz.

Neptis jest twórcą systemu Yanosik obejmującego zarówno urządzenia informujące o sytuacji na drodze, jak i aplikację mobilną, z której korzystają miliony kierowców.